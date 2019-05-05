HABER /  AK PARTİ

Ali İhsan Yavuz: Tüm iddialarımız nettir

Anadolu Ajansı
Ali İhsan Yavuz: Tüm iddialarımız nettir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "İstanbul seçimlerine ilişkin baştan beri ileri sürdüğümüz iddialarımızın arkasındayız, çünkü tüm iddialarımız somuttur, nettir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul'da usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla sandık kurulu başkan ve üyeleri hakkında başlatılan soruşturmada 43 şüphelinin FETÖ'yle irtibatı belirlenmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yavuz, açıklamasında şunları kaydetti:

"İstanbul seçimlerine ilişkin baştan beri ileri sürdüğümüz iddialarımızın arkasındayız. Çünkü tüm iddialarımız somuttur, nettir. Ayrıca belgeye dayanmayan veya teyit edilmemiş hiçbir bilgiyi de kamuoyuna saygımızın gereği olarak bugüne kadar asla paylaşmadık."

İlgili Haberler
İstanbul seçimleriyle ilgili çok çarpıcı gelişme!
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Meclisten "Vekiller milyonluk araca böyle biner" haberlerine yalanlama
Meclisten "Vekiller milyonluk araca böyle biner" haberlerine yalanlama
Netanyahu'dan talimat: Gazze'ye operasyon devam edecek
Netanyahu'dan talimat: Gazze'ye operasyon devam edecek
Kotil'den müjde: Türkiye'nin gökyüzündeki en hızlı İHA'sı olacak
Kotil'den müjde: Türkiye'nin gökyüzündeki en hızlı İHA'sı olacak
Afyon'daki gündemi sarsan Afganlılara şiddet olayı! Şüpheliler hakkında karar verildi
Afyon'daki gündemi sarsan Afganlılara şiddet olayı! Şüpheliler hakkında karar verildi
CHP'li Faik Öztrak'tan AK Parti'li Ömer Çelik'e sert "Yüce Divan" yanıtı!
CHP'li Faik Öztrak'tan AK Parti'li Ömer Çelik'e sert "Yüce Divan" yanıtı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Ramazan" mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Ramazan" mesajı!
ÖNCEKİ HABERLER
Çorum İmsakiye Ramazan 2019 Diyanet sahur iftar saatleri
Çorum İmsakiye Ramazan 2019 Diyanet sahur iftar saatleri
Ankara İmsakiye 2019 Diyanet imsakiyesi sahur imsak vakti iftar saatleri
Ankara İmsakiye 2019 Diyanet imsakiyesi sahur imsak vakti iftar saatleri
Sivas İmsakiye 2019 Diyanet imsakiyesi sahur imsak vakti iftar saatleri
Sivas İmsakiye 2019 Diyanet imsakiyesi sahur imsak vakti iftar saatleri
Ordu Ramazan diyanet İmsakiyesi imsak vakitleri 2019 iftar saati
Ordu Ramazan diyanet İmsakiyesi imsak vakitleri 2019 iftar saati
Rize İmsakiye 2019 sahur imsak iftar vakti Diyanet takvimi
Rize İmsakiye 2019 sahur imsak iftar vakti Diyanet takvimi
Giresun Diyanet imsakiyesi sahur imsak vakti iftar saatleri
Giresun Diyanet imsakiyesi sahur imsak vakti iftar saatleri
Resimli Ramazan kutlama mesajları anlamlı Ramazan sözleri
Resimli Ramazan kutlama mesajları anlamlı Ramazan sözleri
Kırıkkale İmsakiye 2019 Diyanet imsakiyesi sahur imsak vakti iftar saatleri
Kırıkkale İmsakiye 2019 Diyanet imsakiyesi sahur imsak vakti iftar saatleri
Yorumlar 4 yorum