İstanbul seçimleriyle ilgili çok çarpıcı gelişme!

Anadolu Ajansı İstanbul seçimlerinde usulsüzlük iddiasıyla sandık kurulu başkan ve üyeleri hakkındaki soruşturma kapsamında 43 şüphelinin FETÖ'yle irtibatının tespit edildiğini duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yerel seçimlerde sandık sayımlarında ve veri girişlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yapılan şikayetler üzerine sandık kurulu başkan ve üyeleri hakkında başlatılan soruşturmada, şüphelilerin FETÖ ile irtibatını ortaya çıkaran ilginç bilgilere ulaşıldı.

2 kişide ByLock çıktı

Soruşturma çerçevesinde 43 şüpheliden 2'sinin kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

FETÖ irtibatı

Araştırmalarda, 41 şüphelinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'daki hesabına para yatırdığı belirlenirken, bu şüphelilerden 2'sinin şüphelinin FETÖ'ye müzahir sendika da üyeliğinin bulunduğu, birinin de FETÖ'yle irtibatı olan bir şirkette SGK kaydının olduğu ortaya çıktı.