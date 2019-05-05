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Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Bülent Yıldırım yorumu

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Bülent Yıldırım yorumu

Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Beşiktaş maçının hakemi Bülent Yıldırım'ı eleştirdi. Dilmen, "Allah uzun ömürler versin ama artık hakemlik falan yapmasın" dedi.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk etti.

Sarı-kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle sona eren mücadelenin en çok tartışılan ismi hakemi Bülent Yıldırım oldu.

"Birkaç kez izlemem lazım"

Rıdvan Dilmen, "Golden 3-5 dakikaya kadar iki kadronun oynadığı oyun normaldi. Taç bizdendi, şundandı derken, Beşiktaşlı oyuncular tacı atmaya giderken, Diagne tacı kullandı. Yorum yapmayacağım, birkaç kez izlemem lazım.

"Aykut Kocaman'la dalga geçmişlerdi"

Diagne top bizden çıkıyor diye ilk golden önce depar attı, hakem bunu test edebilmeli. Ben, pozisyondan emin olamadım. Aykut Kocaman’ın tacıyla dalga geçilmişti. Gün geldi taç atışıyla gümbürtüye gittin.

"Hakemlik yapma artık"

Bülent Yıldırım'a Allah uzun ömürler versin ama artık hakemlik falan yapmasın" şeklinde konuştu.

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