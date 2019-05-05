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Şanlıurfa'da çocuklar kesik parmak buldu

İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da çocuklar kesik parmak buldu

ŞANLIURFA'nın Viransehir ilçesinde caddede oyun oynayan çocuklar 3 kesik parmak buldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

ŞANLIURFA'nın Viransehir ilçesinde oyun oynayan çocuklar, yere atılmış halde 3 kesik parmak buldu.

Büyük şok yaşayan çocuklar durumu ailelerine, aileler ise polise bildirdi.

Olay yerine giden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından yol üstünde bulunan parmakları alarak, kimlik tespit çalışması başlattı.

Yapılan ilk incelemelerde parmakların kime ait olduğu belirlenemezken, kimlik tespiti amacıyla parmaklar Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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