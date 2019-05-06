Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı
Tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu bir süredir tedavi gördüğü Acıbadem Altunizade Hastanesinde 86 yaşında hayatını kaybetti.
Ünlü tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu bir süredir tedavi gördüğü Acıbadem Altunizade Hastanesinde 86 yaşında vefat etti.
Bir süredir şeker hastalığı nedeniyle tedavi gören Kadir Mısıroğlu, 16 Nisan'da yoğun bakıma alınmıştı.
Rahatsızlığı yeniden nüksettiği için tedavi için hastaneye kaldırılan Mısıroğlu, yaklaşık 1 aydır hastanede tedavi altında tutuluyordu.