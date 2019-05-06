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Ramazan davulcusuna 'sizi vururum' tehdidi

ATAŞENİR’de davul sesinden rahatsız olan bir vatandaş davulcuya tepki göstererek “sizi vururum” diyerek tehdit etti. 

Ramazan ayının vazgeçilmezi sahur davulcuları, mesaiye başladı. Ataşehir Kayışdağı Mahallesi’nde mahal sakinlerini sahura uyandıran Seyfi Küçük isimli davulcu hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştı.

Küçük, davulu çaldığı esnada sesten rahatsız olan bir vatandaş davulcuya tepki göstererek vurma ile tehdit etti. Herkesi uyandırdınız uyarısı yapan mahalle sakini, “Çocuklarımız var rahatsız ediyorsunuz. Burada çalmayın diyorum. Sizi vururum. Herkesi uyandırdınız. Davula gerek yok” dedi. 

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Ekmek parası için Adana’dan gelerek sahurda davul çalan 55 yaşındaki Seyfi Küçük ise, “Ramazan ayından dolayı geldik. Bir ay davul çalacağız. Memlekete geri gideceğiz Allah izin verirse. Adana’dan geliyoruz. Bayramın ikinci günü dönüp gideceğiz. Bu mahallenin tamamını dolaşıyoruz. Yaklaşık bir saat çalıyorum” şeklinde konuştu. 

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