Erdoğan'ın Başdanışmanı Gülnur Aybet'ten kritik F-35 açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, ABD'nin Türkiye'yi F-35 projesinden çıkarma tehdidini yorumladı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, ABD ile yaşanan S-400 ve F-35 krizleri hakkında değerlendirme geldi.

Hürriyet gazetesinden İpek Özbey'e konuşan Prof. Aybet, "ABD 'S-400'ü almayın' derken bazıa argümanlar ortaya koyuyor. S-400, F-35'i hack'leyebilir, F-35'in bütün teknik bilgilerini alır, Rusya'ya verir gibi.." yorumu karşısında şunları kaydetti:

"Tamam biz de buna karşın 'bir teknik komisyon kuralım' dedik. Hatta Dışişleri Bakanımız en son Washington'da bu çağrıyı yineledi. Pentagon yanaşmadı. 'Biz sadece bunun alımını durdurmanızı istiyoruz' dedi. Bu gayriciddi bir yaklaşım. Ben imzayı atmışım, şimdi mi aklın başına geldi demek geliyor insanın içinden. Fakat esas mevzu o değil.

''S-400'ün teknik tehdidinden çok...''

Burada dönüp dolaşıp Amerika'nın liberal dünya düzenini muhafaza yöntemine geliyoruz. Bunun bir parçası olarak kullanmaya çalıştığı yöntem şu: Rusya'ya bir milimetre daha etkinlik alanı yarattırmayacağım! Zaten CAATSA yaptırımlarında bu yazıyor. Rusya'nın Avrupa ve Avrasya'daki etkinliğinin önüne geçmek. Bütün mesele bundan ibaret. S-400'ün teknik tehdidinden çok, benim en önemli müttefikim niçin düşman ilan ettiğim ülkeden bunu alıyor...

''Amerika için prestij kaybı olacak''

Bu arada bizim de uluslararası hukuktan doğan haklarımız var. F-35'lere bu kadar para ödemişiz, önemli parçalarını tedarik ediyoruz. Satın almışız, halihazırda pilotlarımızı eğitiyoruz. Kendi uçaklarımız artık bunlar. Yarın öbür gün program dışına çıkarırsa - ki bunu yapacağını sanmıyorum- bu uçakları geri alamaz, bunlar bize ait. Hukuki haklarımız var. İkincisi eski savunma bakanı Mattis 'eğer Türkiye F-35 planının dışına çıkarılırsa bu uçakların teslimat tarihlerinde ciddi aksamalara yol açacak, bu Amerika için prestij kaybı olacak' dedi. Bunu düşünenler de var..."