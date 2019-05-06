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İstanbul seçimlerinde dananın kuyruğunun kopacağı başlık Nagehan Alçı yazdı

İstanbul seçimlerinde dananın kuyruğunun kopacağı başlık Nagehan Alçı yazdı

İstanbul seçimlerinin yenilip yenilenmeyeceğine ilişkin gözlerin çevrildiği YSK'dan yansıyan son kulis bilgileri paylayan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Amiyane tabiri ile dananın kuyruğu, YSK’nın “Sandık başkanları kamu görevlisi değil” başlığına yönelik aldığı tavırda kopacak." dedi.

Şaibe ve usulsüzlük iddialarıyla çalkalanan İstanbul seçimleri tekrarlanacak mı? AK Parti ve MHP yenilenmesi için bastırıyor. Kamuoyu bugün toplanacak YSK'nın vereceği karara kilitlendi. Süreci yakından takip eden Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "14 Temmuz İstanbul tekrar seçimlerine mi gidiyoruz?" başlıklı köşesinde son gelişmeleri aktardı.

AK Parti ve MHP'nin YSK temsilcileriyle görüştüğünü belirten Alçı, kararın büyük olasılıkla hafta içine sarkacağını  duyurarak, yazısına şöyle devam etti:

Yüzde 50-50 diyorlar

"Şu kadarını söyleyeyim: 10 gün önce, süreç henüz başlarken sonucun tahmini ne kadar zorsa bugün hâlâ öyle. Siyasetin diline bakmayın, hukukçular seçim tekrarı olur mu olmaz mı, deyince yüzde 50-50 diyorlar.

10 günlük süreçte ne elde edildi?

Ben daha önce 8 başlıkta itiraz edilse de sonucu değiştirme mahiyetinde görülen, AK Parti ile MHP’nin esas kilit noktası dediği konunun kamu görevlisi olmadığı iddia edilen sandık başkanları olduğunu yazmıştım.

Amiyane tabiri ile dananın kuyruğu, YSK’nın “Sandık başkanları kamu görevlisi değil” başlığına yönelik aldığı tavırda kopacak. Zira kurul ilçe seçim kurullarından kaymakamlıktan gelen listeleri istemiş, bu listeler ile seçimde görev yapanların listelerini karşılaştırıp kamu görevlisi olmayanların tespitini ve açıklamasını talep etmişti. Ancak ilçe seçim kurulları bu talebe yanıt vermediler."

 Nagehan Alçı'nın son yazısının tamamı

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