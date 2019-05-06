20 gündür aranıyordu! Minik Furkan'dan kahreden haber
ERZURUM Karaçoban'da 20 gündür kayıp olan 4 yaşındaki Furkan'ın cansız bedenine ulaşıldı.
17 Nisan'da kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'in cansız bedeni, evine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta çobanlar tarafından bulundu. Furkan'ın babası, geçtiğimiz günlerde 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı.
Minik Furkan 13.30 sıralarında kayboldu
Karaçoban'a 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Budaklı Mahallesi'nde yaşayan Gülperi- Fehim Yiğit çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Furkan, 17 Nisan Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında kayboldu.
Jandarma ve AFAD ekipleri ile köy korucuları seferber oldu
Küçük Furkan'ı bulmak için jandarma ve AFAD ekipleri ile köy korucuları seferber oldu. Mahalledeki ev ve ahırların arandı, iş makineleriyle dere yatağında çalışma yapıldı. Kadavra köpeği 'Pelte' ile arama kurtarma köpeği Gurbet de aramalara katıldı.
"Baba tutuklanmıştı"
Küçük çocuğun kaybolmasıyla ilgili Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan baba Fehim Yiğit, "Çocuğumu öldürüp mezara gömdüm" dedi. Bir mezarda yapılan kazı çalışmasında 3 yıl önce ölen bir çocuğa ait kemiklere ulaşıldı. Fehim Yiğit jandarmaya verdiği ifadeyi daha sonra ise kabul etmedi. Soruşturma kapsamında şüpheli bulunan ve en son Furkan'ı evin önüne bıraktığını öne süren babası Fehim, dedesi E.Y., babaannesi H.S.Y. ile zihinsel engelli amca Y.Y., 21 Nisan akşamı jandarma tarafından gözaltına aldı. Sorgularının ardından 4 gün sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba Fehim Yiğit tutuklandı. Diğerleri ise serbest bırakıldı.