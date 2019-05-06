YSK'nın İstanbul kararı ne olacak İstanbul'da düğüm çözülüyor

İSTANBUL seçimlerinin üzerinden 36 gün geçerken gözler bugün bir kez daha YSK'ya döndü. Saat 14.30'da başlayacak İstanbul seçiminin iptaline ilişkin nihai görüşmeden son dakika haberler bekleniyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti ve MHP’nin İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine yönelik itiraz başvurularını karara bağlamak üzere bugün toplanıyor. Nihai karar toplantısı saat 14.30'da başlayacak.

Çalışmaların uzaması durumunda, İstanbul kararının yarın veya Çarşamba gününe kalabileceği de belirtiliyor. YSK, AK Parti ve MHP’nin itirazı üzerine, İstanbul’daki 39 ilçe seçim kurulundan, sandık kurullarının oluşumu ve kısıtlı seçmenlerin oy kullanıp kullanmadığına yönelik bilgi talep etmişti.

YSK’nın önündeki seçenekler

AK Parti ve MHP İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin iptaline ilişkin ayrı ayrı itiraz başvurusunda bulunmuştu. Ayrıca, AK Parti Büyükçekmece’de hem büyükşehir belediye başkanlığı, hem de ilçe belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinin iptalini istemişti. MHP’ de aynı başvuruyu Maltepe için yapmıştı. YSK bu dört başvuruyu seçimlerle ilgili ‘Tam kanunsuzluk’ hâli olup olmadığına bakarak karara bağlayacak. YSK, seçimlerin iptaline ilişkin başvuruların tamamını kabul veya reddedebileceği gibi, Maltepe ve Büyükçekmece’yi kabul edip İstanbul başvurusunu reddetme ihtimali de bulunuyor.

Herkes YSK'ya odaklanmışken, YSK Başkan Sadi Güven'in hafta sonunu Fethiye'de geçirdiği öğrenildi. Kızını görmeye geldiği belirtilen Güven, pazar günü Fethiye'den ayrıldı.

Seçim yenilenirse ne olacak?

İstanbul seçimlerinin veya Maltepe ile Büyükçekmece seçimlerinin yenilenmesi kararı alınması durumunda, YSK’nın daha önce belirlediği tarih olan 2 Haziran’da İstanbullular bir kez daha sandık başına gidecek. Ancak, YSK’nın bu tarihi değiştirme yetkisi de bulunuyor. Seçimlerin yenilenmesi hâlinde, kanuna göre adaylar ve seçmen listeleri üzerinde bir değişiklik yapılamıyor. Aday değişikliği ölüm veya istifa hâlinde mümkün olabiliyor.

Aynı seçmen listeleri geçerli olacak

YSK’nın 31 Mart seçimleri konusunda yayımladığı genelgede, seçimlerin yenilenmesi hâlinde, aynı seçmen listelerinin geçerli olacağı belirtilmişti. Ancak, varsa kısıtlı seçmenlerin ayıklaması yapılacak. Ayrıca, genellikle muhtarlık seçimleri için seçmen kütüğünü memleketine taşıyan seçmen, seçimlerin yenilenmesi hâlinde İstanbul seçimlerinde yine oy kullanamayacak.

Sandık kurulları değişecek

YSK’nın seçimleri yenileme kararı alması durumunda, sandık kurulları ile ilgili değişikliğe de gidilecek. 31 Mart’ta kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanı ve bir üyenin yerine, memurlar arasından görevlendirme yapılacak.