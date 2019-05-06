Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken Deniz Gezmiş mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 47. yıl dönümü vesilesiyle idam edilen Deniz Gezmiş ve arkadaşları hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından, idam edilmelerinin 47. yıl dönümü vesilesiyle Deniz Gezmiş ve arkadaşları hakkında bir paylaşım yaptı.

6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'a ilişkin mesajı şöyle;

Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde tam bağımsız Türkiye için mücadele edenlere ve bu yürüyüşü sürdürenlere selam olsun. İdamlarının 47. yıl dönümünde Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı rahmetle anıyorum. #6Mayıs1972 — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 6 Mayıs 2019

'SELAM OLSUN'

Kişisel sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde tam bağımsız Türkiye için mücadele edenlere ve bu yürüyüşü sürdürenlere selam olsun. İdamlarının 47. yıl dönümünde Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı rahmetle anıyorum. #6Mayıs1972" ifadeleri yer aldı.