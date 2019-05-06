HABER /  YEREL
ADV Ramazan birlikte güzel

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken Deniz Gezmiş mesajı

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken Deniz Gezmiş mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 47. yıl dönümü vesilesiyle idam edilen Deniz Gezmiş ve arkadaşları hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından, idam edilmelerinin 47. yıl dönümü vesilesiyle Deniz Gezmiş ve arkadaşları hakkında bir paylaşım yaptı.

6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'a ilişkin mesajı şöyle;

'SELAM OLSUN'

Kişisel sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde tam bağımsız Türkiye için mücadele edenlere ve bu yürüyüşü sürdürenlere selam olsun. İdamlarının 47. yıl dönümünde Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı rahmetle anıyorum. #6Mayıs1972" ifadeleri yer aldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Gökhan Gönül'den maç sonu Bülent Yıldırım için skandal sözler
Gökhan Gönül'den maç sonu Bülent Yıldırım için skandal sözler
Binali Yıldırım'ın "Mısıroğlu" mesajına Albayrak'tan çok konuşulacak yanıt!
Binali Yıldırım'ın "Mısıroğlu" mesajına Albayrak'tan çok konuşulacak yanıt!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 758 belediye ile ilgili çapıcı talimat!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 758 belediye ile ilgili çapıcı talimat!
ABD Başkanı Trump'tan skandal Gazze mesajı
ABD Başkanı Trump'tan skandal Gazze mesajı
İstanbul'da Süleyman Soylu mu aday olacak? Binali Yıldırım'dan açıklama
İstanbul'da Süleyman Soylu mu aday olacak? Binali Yıldırım'dan açıklama
Ramazan davulcusuna 'sizi vururum' tehdidi
Ramazan davulcusuna 'sizi vururum' tehdidi
ÖNCEKİ HABERLER
Emniyet'in gizli FETÖ raporunda şoke edecek darbe uyarısı!
Emniyet'in gizli FETÖ raporunda şoke edecek darbe uyarısı!
ABD'den İran'a uçak gemisi ile gözdağı
ABD'den İran'a uçak gemisi ile gözdağı
Niğde İmsakiye 2019 Diyanet imsakiyesi sahur imsak vakti iftar saatleri
Niğde İmsakiye 2019 Diyanet imsakiyesi sahur imsak vakti iftar saatleri
Çorumlular Mehter Marşı ile sahura kalktı
Çorumlular Mehter Marşı ile sahura kalktı
Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti
Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti
Elimi Bırakma 40. bölüm fragmanı
Elimi Bırakma 40. bölüm fragmanı
Şırnak'tan yürek yakan haber: 2 şehit
Şırnak'tan yürek yakan haber: 2 şehit
Aksaray İmsakiye 2019 Diyanet imsakiyesi sahur imsak vakti iftar saatleri
Aksaray İmsakiye 2019 Diyanet imsakiyesi sahur imsak vakti iftar saatleri
Yorumlar 1 yorum