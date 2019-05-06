Emniyet'in gizli FETÖ raporunda şoke edecek darbe uyarısı!

Geçen günlerde Hulusi Akar FETÖ ile mücadele konusunda "Silahlı Kuvvetler olarak 'bitti' deme şansımız yok." açıklamasının ardından Emniyet'in raporunda da aynı detaya dikkat çekildi ve darbe uyarısı yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı, FETÖ/PDY’nin 'askeri mahrem yapılanmasına ilişkin hazırladığı 'gizli' ibareli raporda yeni darbe uyarısında bulundu. Raporda FETÖ'nün TSK'da hücre şeklinde yapılandığına, bu nedenle örgüt yapılanması ve mensuplarının tamamıyla deşifre edilemediğine dikkat çekildi.

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, 11 Aralık 2018’de, FETÖ’nün 'Askeri Mahrem Yapılanması / Kontörlü (Büfe) Sabit / Ankesörlü Telefon Hattı İle İletişim Modeli Değerlendirmesi' başlıklı 85 sayfalık bir rapor hazırladı.

Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ'ın haberine göre, raporun 'sonuç ve değerlendirme' bölümünde şu tespitler yapıldı:

TSK’daki hücre yapılanması deşifre edilmedi: Örgüt yapılanması ve mensuplarının tamamıyla deşifre edilemediği, kamu görevlisi görünümündeki militanların örgütsel tabirle 'tedbir' adı altında farklı yaşam tarzı ve siyasi görüşlere sahipmiş gibi maskeleme yapmaya çalıştıkları hususları bir arada değerlendirildiğinde bu yapının tamamıyla deşifre edilmesi milli güvenliğimiz açısından hayati önem taşımaktadır.

FETÖ ile bağı devam eden binlerce TSK mensubu aktif görevde

TSK’nın FETÖ’cüleri tespit etmesi imkânsız: TSK içerisindeki örgüt mensupları, dini inançlarını başkalarının önünde yaşamak (namaz kılmak, oruç tutmak, eşinin başını örtmesi.vs.), çocuklarını örgüte müzahir okullara veya dershanelere göndermek, Bank Asya’ya para yatırmak, ByLock kullanımı, şirket, dernek, gazete ve dergi aboneliği yaptırmak gibi örgütle iltisakının olabileceği hususlarında değerlendirilebilecek her türlü faaliyetten genellikle uzak tutulmuşlardır. Bu nedenle TSK’nın kendi içerisindeki örgüt mensuplarını idari soruşturmalarla tespit etmesi neredeyse imkânsız hale gelmektedir. Bu şahısların tespiti ancak ve ancak yapılacak adli soruşturma ve istihbarat teknikleri ile mümkün olabilmektedir.

İmkânsızlıkların bir göstergesidir

Ardışık arama yöntemi deşifre edilerek adli soruşturma konusu edildikten sonra FETÖ/PDY ile organik bağını devam ettirmekte olan binlerce TSK mensubunun aktif olarak görevlerine devam ettiğinin tespiti bu imkânsızlıkların bir göstergesidir. İtirafçılar halen örgütle irtibatlı: Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan farklı rütbelerdeki TSK mensuplarının birçoğunun 17-25 Aralık 2013 tarihi sonrasında da sivil mahrem sorumluları ile irtibatlarının devam ettiği anlaşılmaktadır.

Örgüt deşifre olursa darbe ihtimali olmaz

TEM, 'FETÖ/PDY askeri mahrem yapılanmasının deşifre edilmesinin, terör örgütüyle mücadelede önemli kazanımları da beraberinde getireceğini' belirterek bu kazanımlar arasında 'Örgüt tarafından düzenlenecek yeni bir darbe eylemi ihtimalinin ortadan kaldırılması' da sıralandı.