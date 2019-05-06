Merkez Bankası'ndan kritik "Enflasyon" çıkışı!

TCMB tarafından yayımlanan raporda, "Çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki yavaşlama temel mal grubu kaynaklı olarak devam etmiş, hizmet enflasyonu görece yatay seyrini sürdürmüştür" denildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Nisan ayı Fiyat Gelişmeleri Raporunda çarpıcı tespitler şöyle:

"Görece yatay seyrini sürdürmüştür"

Nisan ayında tüketici fiyatları yüzde 1,69 oranında artmış ve yıllık enflasyon 0,21 puan azalarak yüzde 19,50 olmuştur. Çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki yavaşlama temel mal grubu kaynaklı olarak devam etmiş, hizmet enflasyonu görece yatay seyrini sürdürmüştür.

"Düşük seviyelerini korumuştur"

Çekirdek göstergelerin ana eğilimi ise düşük seviyelerini korumuştur. Bu dönemde, enerji grubunda fiyatlar aylık bazda artsa da yıllık enflasyon baz etkileriyle gerilemiştir. Gıda yıllık enflasyonu işlenmemiş gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürmüştür.