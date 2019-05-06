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İnanılmaz olay! Kadınlar koğuşunda cinsel istismar skandalı patladı

İnanılmaz olay! Kadınlar koğuşunda cinsel istismar skandalı patladı

TRABZON'da bebek kontrolü için girdikleri kadın koğuşunda cinsel istismara şahit olan gardiyanlar, tutanak tuttu. Savcılık hemen soruşturma başlattı.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın ardından, hayasızca hareket ettiği iddiasıyla 4 kadın mahkum hakkında hapis cezası talep edildi. Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre Kadın koğuşunda yaşanan istismar skandalını cezaevinde görevli üç gardiyan ortaya çıkardı.

Kadınları uygunsuz vaziyette yakaladı

Habere göre, cezaevinde tutuklu bulunan bir annenin bebeğinin kontrolünü yapmak üzere koğuşa giren infaz koruma memuru, idare memuru ve sağlık memuru, koğuşta kalan bazı kadınları uygunsuz vaziyette yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

İnfaz korum memurları kadın hükümlü ve tutuklular hakkında bir tutanak tuttu. Tutulan tutanağın ardından Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 müşteki ve 4 şüpheli kadının ifadesi alındı.

Hayasızca hareketlerde bulunmak ve cinsel taciz suçları

Kadınların birbirlerine yönelik cinsel istismar suçunu işlediği iddiasıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde kadınların birbirlerine olan söylemleri ve hareketleri de soruşturma dosyasına girdi. Soruşturmayı tamamlayan savcı, 4 kadın hakkında hayasızca hareketlerde bulunmak ve cinsel taciz suçlarından iddianame hazırladı.

4 kadın hakkında hapis cezası istendi

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede TCK 225/1 maddesine göre hayasızca hareketlerde bulunmak iddiasıyla 4 kadın hakkında 6 aydan bir yıla kadar hapis istendi.

Savcı şüpheli kadınlardan biri hakkında ise TCK 105/1 maddesine cinsel saldırı suçundan 3 aydan 2 yıla kadar 5 kez cezalandırılmasını talep etti.

Yerleri değiştirildi

Savcının hazırladığı iddianame asliye ceza mahkemesine gönderildi. Bu arada bazı kadınların şikayetçi olduğu koğuşunu değiştirmesini istediği ileri sürülürken, istismar suçun işlediği iddia edilen kadınların Ağrı, Erzurum, Ordu ve Samsun illerindeki cezaevlerine gönderildiği ortaya çıktı.

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