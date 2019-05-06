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Altın haftaya yukarı yönlü başladı? İşte son durum...

Altın haftaya yukarı yönlü başladı? İşte son durum...

Yeni haftanın açılış gününde altın fiyatları yukarı yönlü değişimle güne başladı. Gram altının son olarak 245 TL seviyelerinde dengelendiği geçtiğimiz hafta, altın haftayı yatay seyirle kapatmıştı.

6 Mayıs 2019 Pazartesi günü ise gram altın haftaya yükseliş trendi ile başladı. İşte Bigpara’dan alınan son rakamlara göre piyasalardaki güncel fiyatlar…

Gram altın ne kadar?

Haftanın ilk gününde gram altın 247 TL seviyelerinden işlem görüyor. Gram altının 247 TL olduğu aynı dakikalarda ons altının fiyatı ise 1.282 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Kapalıçarşı ve diğer platformlarda çeyrek altın alış fiyatı 391 TL iken satış fiyatı 400 TL seviyelerinde bulunuyor. Yatırım yapanların en çok tercih ettiği ürünlerden birisi olan cumhuriyet altını ise 1.619 TL’den alınıp 1.644 TL’den satılıyor.

GÜNÜN ÖZETİ
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