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Arsenal yıldız oyuncu ile ayrılığı resmen duyurdu

Arsenal yıldız oyuncu ile ayrılığı resmen duyurdu

Premier League ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Danny Welbeck için kulüpten resmi ayrılık açıklaması geldi.

Sezon başında Galatasaray'ın transfer gündeminde de bulunan Danny Welbeck için Arsenal'den resmi açıklama geldi. Welbeck'in geleceği hakkında konuşan teknik direktör Unai Emery, "Yönetimle Welbeck'in durumunu konuştum. Sezon sonu ayrılacak" dedi.

Sezon sonu kontratı bitecek olan ve 2014'ten bu yana Arsenal forması giyen Danny Welbeck, bu sezon 14 maçta 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Ayrıca Welbeck, Wolverhampton maçında ayak bileğindeki kırık nedeniyle sezonu kapatmıştı.

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