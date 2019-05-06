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Fehmi Koru'nun İstanbul seçimleri iddiası

Fehmi Koru'nun İstanbul seçimleri iddiası

Şaibe iddialarına sahne olan İstanbul seçimlerinde YSK'nın nasıl bir karar vereceği merak konusu olurken, Fehmi Koru, İstanbul seçimlerinin tekrarlanmayacağını iddia etti

İstanbul seçimlerinin tekrarlanıp tekrarlanmayacağı bu hafta içinde kesinlik kazanacak. Herkes YSK'nın vereceği kararın ne olacağını merak ediyor. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'açık şaibe var" dediği seçimler tekrarlanır mı? Tartışmalara yeni parti iddialarıyla anılan Abdullah Gül'ün yakın dostu Fehmi Koru da katıldı. 

YSK'nın kararına ilişkin kişisel görüşünü kendi köşesinde aktaran yazar, "Galiba sürü dışı davranan, YSK’dan var olan durumu değiştirecek bir karar çıkmayacağı düşüncesinde olan birkaç kişi kaldık." ifadelerine yer verdi.

İtirazların seçim sürecinde yapılan hatalar ve sayım sürecinde görülen bazı usulsüzlüklerle ilgili olduğunu savunan Koru, "Seçim sırasında hile yapıldığı, oy pusulalarına yansıyan seçmen iradesiyle sonradan oynandığı türden şaibeler itiraz konuları arasında bulunmuyor." diye yazdı.

Hatalar ve usulsüzlükler onları yapanlara ceza verilmesine yol açabilir; o da kasti ise… O kadar

"Beşeri hatalar veya usulsüzlükler 16 milyon insanın yaşadığı bir kentin belediye başkanlığı seçiminin iptali sonucunu getirir mi?" diye soran yazar, yazısına şöyle devam etti:

"Hatalar ve usulsüzlükler onları yapanlara ceza verilmesine yol açabilir; o da kasti ise… O kadar. YSK üyeleri, herbiri meslek hayatlarında gelebilecekleri en yüksek noktalara erişmiş, bilgileri ve başka olumlu özelliklerine bakılarak seçilip kurula gönderilmiş hukukçular. Üyesi oldukları kurumun titizlikle korumak isteyecekleri, 1950’den bu yana yapılan şaibe karışmamış seçimler sayesinde kazanılan haklı bir şöhreti var.

Sürecin altı haftaya uzamasının sebebi de muhtemelen o titizlik… Verecekleri kararın bugüne kadar korunmuş o geleneği sürdürme yönünde olmasını bekliyorum ben."

Fehmi Koru'nun yazısının tamamı

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