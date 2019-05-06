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Diş fırçalamak orucu bozar mı Diyanet cevabı kaza mı edilir?

Diş fırçalamak orucu bozar mı Diyanet cevabı kaza mı edilir?

Mübarek Ramazan ayı başladı. Yaklaşık 17 saat oruç tutacak olan müslümanların merak ettiği soruların başında diş fırçalamak geliyor. Peki oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı Diyanet bu konuda ne diyor?

Ramazan ayının başlaması ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayında orucu bozan şeyler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Oruç tutanlar tarafından çokça merak edilen "Diş fırçalamak orucu bozar mı?" sorusunu Diyanet ve Nihat Hatipoğlu yanıtladı.

Ramazan ayında Müslüman aleminin kafasını kurcalayan en büyük sorulardan biri, Diş fırçalamak orucu bozar mı?" Diyanet konuya ilişkin şu cevabı veriyor:

"Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz. Bununla birlikte, diş macununun, misvak parçalarının veya suyun boğaza kaçması halinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması uygun olur."

Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ise "diş fırçalamak orucu bozar mı" sorusunu şu şekilde cevaplıyor:

"Oruç tutan bir kişinin dişlerini fırçalarken macun kullanması doğru değildir. Hz. Muhammed, oruçluyken misvak kullanmayı mekruh saymıştır. Bu nedenle dikkat etmek gerekir. Diş etleri kanayabilir, kullandığınız macunun tadı boğazınızdan aşağı inebilir... Ama en azından ağız kokunuzun azalması için, macun sürmeden hafif şekilde dişlerinizi fırçalayabilirsiniz. Ama benim tavsiyem, iftardan sonra ve sahurdan önce dişlerin fırçalanmasıdır."

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