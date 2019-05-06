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Ramazan'da oruç süresi ne kadar olmalı Abdülaziz Bayındır açıkladı

Ramazan'da oruç süresi ne kadar olmalı Abdülaziz Bayındır açıkladı

Ramazan bugün başladı. Türkiye'de özellikle İstanbul gibi yerlerde tam 16 saat 3 dakika oruç tutuluyor. Orucun süresi yine tartışma konusu oldu.

Her Ramazan'ın tartışma konusu oruç süreleri konusunda başrolde yine Abdülaziz Bayındır var. 11 ayın sultanı Ramazan bugün başladı. Ramazanla birlikte klasikleşmiş tartışmalar da beraberinde geldi. Bunların başında da oruç süresi yer alıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imsakiyesine göre; İstanbul'da bugün imsak vakti: 04.09, iftar ise: 20.12. Buna göre İstanbul'da yaşayanlar 16 saat 3 dakika oruç tutuyor.

Bayındır'a göre: 14 saat 58 dakika

Diyanet'in insanları oruca erken başlattığını savunan Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da kendi sitesinden imsakiye yayınladı. Bayındır'ın takvimine göre; İstanbul'da bugün imsak vakti: 05.08, iftar vakti ise: 20.06. Oruçlu olunan süre ise 14 saat 58 dakika.

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