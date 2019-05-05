Ramazan mesajları 2019 resimli ramazan kutlama sözleri
Müslüman aleminin dört gözle, heyecanla beklediği 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı başlıyor. Bu önemli gün için sevdiklerinize yollayacağınız ramazan mesajları, resimli ramazan kutlama sözleri bizden.
Ramazan mesajları, resimli ramazan ayı kutlama ve tebrik sözleri vatandaşlar tarafından bugün en çok arananların başında. Mübarek 11 ayın sultanı, fazileti bol Ramazan ayı bu gece ilk sahurla başlıyor. Bu anlamlı ve özel gün için sevdiklerinize, eşinize dostunuza yollayacağınız resimli ramazan ayı kutlama mesajları ve tebrik sözleri sayfamızda... Herkese bereketli, hayırlı, huzurlu Ramazanlar dileriz...
Allah'ü Teala iki cihanda cümlemizi aziz ve bahtiyar eylesin… Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin… Rıdvan-ı Ekberine vasıl eylesin. Ramazan ayınız mübarek olsun…
İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun, günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun, Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun…
Oruç tutan müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur. Hoşgeldin ayların en birincisi Ey Şehr-i Ramazan…