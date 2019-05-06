ABD Türkiye'nin hamlesini hazmedemedi! Durdurun!

ABD, Türkiye'nin Kıbrıs adasının batısında sondaj çalışmalarına başlamasını hazmedemedi. ABD Dışişleri, "Derin kaygı duyuyoruz. Bu adım oldukça provokatif ve bölgede tansiyonu artırma riski taşıyor. Türk yetkililerini bu faaliyetleri durdurmaya davet ediyoruz" açıklaması yaptı.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları konusunda Avrupa Birliği’nin ardından ABD’den de bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk gemilerinin Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama faaliyetlerinden derin kaygı duyulduğu ifade edildi.

ABD Dışişleri Sözcüsü Margan Ortagus’un yaptığı açıklamada, Türkiye’ye faaliyetlerine son verme çağrısı yer aldı. Ortagus, “ABD, Türkiye’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin münhasır ekonomik bölge olarak tanımladığı alanda sondaj faaliyetlerini yapma niyetini duyurmasından derin kaygı duyuyor. Bu adım oldukça provokatif ve bölgede tansiyonu artırma riski taşıyor. Türk yetkililerini bu faaliyetleri durdurmaya ve tüm tarafları itidale davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İsrail ile Kıbrıslı Rumların bölgedeki sondaj çalışmaları sürerken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hafta sonunda Fatih Sondaj Gemisi ile Kıbrıs’ın batısında doğalgaz arama çalışmalarına başladığını açıklamıştı. Çavuşoğlu, “Türkiye’nin gerekli adımları attığını ve KKTC’nin ruhsat verdiği alanlarda sondaj ve araştırma gemilerinin faaliyetlerine başladığını” belirtmişti.

Bu açıklamaya ilk tepki, Kıbrıslı Rumların üyesi olduğu Avrupa Birliği’nden (AB) gelmişti. AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Türkiye’ye itidal ve Kıbrıs’ın kendi münhasır ekonomik bölgesindeki egemenlik haklarına saygı gösterme çağrısı yapmış, AB’nin “Kıbrıs’ın haklarını ihlal edecek, her türlü yasa dışı faaliyete uygun tepkinin verileceğini” ifade etmişti. Türk Dışişleri Bakanlığı ise Mogherini’ye “Bu açıklamayı reddediyoruz” tepkisi vermişti.