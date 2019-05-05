2019 Diyanet İmsakiyesi il il Ramazan İmsakiyesi sahur iftar vakitleri

Ramazan ayı 5 Mayıs pazar gecesi kalkılacak olan ilk sahurla başlıyor. Pazartesi günü İslam alemi ilk orucunu tutacak. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu yılın Ramazan imsakiyesini yayınladı. Ramazan'ın ilk günü İstanbul'da sahura 4.09'da, Ankara'da 3.58'de, İzmir'de ise saat 4.28'de kalkılacak. İstanbullular oruçlarını saat 20.12'de açarken, Ankara saat 19.54'de, İzmir ise saat 2014'de iftar yapacak. Erken iftar yapılacak illerde Hakkari'yi Van, Iğdır, Şırnak ve Ağrı, geç oruçaçılacak illerde ise Edirne'yi Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir ve İzmir takip edecek.