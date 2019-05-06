Kadir Mısıroğlu öldü Atatürk hakkında ne demişti skandal Atatürk sözleri

Tarihçi ve yazar olan Kadir Mısıroğlu uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Kadir Mısıroğlu'nun ölüm haberi gece saatlerinde geldi. 86 yaşındaki tarihçi çoklu organ yetmezliğinden vefat etti. Peki Atatürk hakkında sık sık skandal sözlere imza atan Kadir Mısıroğlu kimdir kitapları ve eserleri nelerdir?

Kadir Mısıroğlu 86 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kaldığı hastanede tedavi gören ve Atatürk düşmanlığı ile bilinen Kadir Mısıroğlu bugün defnedilecek. Aslen Trabzonlu olan tarihçi-yazar Kadir Mısıroğlu Atatürk hakkında söylediği kim ve nefret sözleri ile büyük tepki çekmişti. Atatürk düşmanı olan Kadir Mısıroğlu ölürsem cenazeme Atatürk sevenler gelmesin diyerek vasiyet etmişti.

Kadir Mısıroğlu’nun cenazesinin Büyük Çamlıca Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından bugün toprağa verileceği belirtildi. Ancak herkes şimdi Mısıroğlu’nun canlı yayında açıkladığı cenaze vasiyetinin ne olacağını merak ediyor.

ATATÜRK'Ü HİÇ SEVMİYORUM: Atatürk'ü sevmediğini bir kez daha yineleyerek, "Eğer bir Müslüman Atatürk'ü seviyorum derse ya ahmaktır ya sahtekardır" ifadesini kullandı. Kendisini eleştirenlerin cahil olduğunu söyleyen Mısıroğlu, "Bana kükreyenlerden bir tanesi inanıyorum ki Nutuk'u okumamıştır" demişti.

"Bana kükreyenlerden bir tanesi inanıyorum ki Nutuk'u okumamıştır. Ben bunun Osmanlıcasını ilk mektebi bitirdiğim sene okudum. Benimle konuşacak kalitede bir adamınız yok. Ancak söversiniz. Pes, Müslüman olmuyorsunuz, insan olun. Gavurun bile ahlaklısı olur ya. Demokrasiye inanıyorsan, insana saygıya inanıyorsan, ben size cevap vermekten aciz miyim sanıyorsunuz. Evet ben Kemal Paşa'yı sevmiyorum. Bu benim hakkımdır, istersem babamı da sevmem. Bundan dolayı beni kimsenin kınamaya hakkı yoktur. Beni eleştirenler bir kamyon çakıl taşı. Beni metheden, doğruyu söyleyenler de altın. Bundan sonra kim söverse sövsün bu cevap yeter. Avukatıma söyleyeceğim suç işlerlerse dava açsın. Allah düşmanlarına düşman olduğum sabit oldu.

KADİR MISIROĞLU KİMDİR: Kadir Mısıroğlu, 24 Ocak 1933 tarihinde Trabzon’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Akçaabat’ta tamamladıktan sonra lise öğrenimini Trabzon şehrinde tamamladı. Ardından 1954 senesinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitime başladı.

1964 senesinde ilk eseri olan “Lozan Zafer mi Hezimet mi?” kitabının ilk cildini yayınladı. Aynı sene Sebil Yayınevi’ni kurdu. 1970 senesinde genişletilmiş ikinci kitabı 5816 sayılı kanuna muhalefet gerekçesiyle toplattırıldı. Hakkında dava açılan Mısıroğlu, 1974 genel affı sayesinde ceza almamıştır.

1970 senesinin Ocak ayında, Millî Türk Talebe Birliği'nde Harf Devrimi ile alakalı verdiği bir konferansı dava bahane edilerek, hakkında Eskişehir Örfi İdare Mahkemesi'nce mahkûmiyet kararı verildi. Daha sonra 1976 yılının başından itibaren İslami bir dergi olan Sebil dergisini çıkarmaya başladı. Bu dergideki birtakım yazılarından dolayı kısa bir müddet sonra hakkında 163. maddeye istinaden sayısız dava açıldı.

1977 Türkiye Genel Seçimlerinde Milli Selamet Partisi’nden Trabzon milletvekili adayı oldu. Listede ikinci sıraya konan Mısıroğlu, milletvekili seçilemedi.

1978 senesinde MSP Genel İdare Kurulu’na seçildi. 12 Eylül darbesi ile MSP Genel İdare Kurulu hakkında tutuklama kararı verilince daha önceki davaları ile bunun birleşmesi daha büyük bir ceza getireceği için yurt dışına gitmek zorunda kaldı.

Mısıroğlu, Türkiye'den ayrıldıktan sonra ailesini de Almanya'ya getirtti. 1983 yılı başlarında gazete, radyo ve televizyon anonslarıyla Türkiye'ye dönmeye davet edilen Kadir Mısıroğlu, bu davetlere uymadığı için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı. Bu sebeple Birleşik Krallık'tan siyasi iltica hakkı istedi. Bunun için 7 Eylül 1983 tarihli ve 18158 numaralı kararın yayınlandığı Resmî Gazete'yi göstermesi yeterli oldu. Sonrasında ailesinden kalan gayri menkulleri hazinece haraç-mezat sattırıldı. Ailesiyle Londra'da yaşarken geçimini sağlayacak bir iş kuramadığından bir buçuk yıl sonra mecburen Almanya'ya döndü. 11 yıllık yurt dışı hayatından sonra 1991 senesinde Türkiye'ye geri döndü.

Kadir Mısıroğlu şu an takipçilerinden gelen soruları her Cumartesi başkanlığını yürüttüğü Osmanlılar İlim ve İrfan Vakfı’nda cevaplamaktadır.