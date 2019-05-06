Nihat Hatipoğlu cevapladı: Ramazan ayında tutamadığım oruçları nasıl kaza etmeliyim?
ATV ekranlarında "Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet" programına katılan izleyicinin sorduğu "Ramazan ayında tutamadığım oruçları nasıl kaza etmeliyim?" sorusuna Nihat Hatipoğlu bakın nasıl cevap verdi.
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ATV Ekranlarında canlı olarak izleyicilerden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. "Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet" programına canlı olarak katılan izleyicinin "Ramazan ayında tutamadığım oruçları nasıl kaza etmeliyim? Kefaret vermem gerekiyor mu?" sorusuna Hatipoğlu bakın nasıl cevap verdi.
Nihat Hatipoğlu'na soruya verdiği cevap şu şekilde oldu: "Ramazan ayında tutamadığınız yada tutmadığınız hepsini toparlayıp ihtimali bir şekilde diyelim ki 25 ise 25 deyip kaza etmeniz gerekiyor. Peşi peşine şart değil birini tutarsın bir hafta sonra birini tutarsın kışın tutarsın. Zamanını tamamen keyfinize göre ayarlarsınız.
-Regli dönemlerinde kişi oruç tutmuyor onları ise daha sonra kaza edersiniz. Ama regli döneminde kılmadığınız namazları kaza etmiyorsunuz.
-Sağlığınız el verdiği müddetçe tutamadığınız oruçlara para verseniz bile geçersizdir. Bunları bir bir vakit buldukça aralıklarla tutmak zorundasınız.