Nihat Hatipoğlu cevapladı: Ramazan ayında tutamadığım oruçları nasıl kaza etmeliyim?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ATV Ekranlarında canlı olarak izleyicilerden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. "Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet" programına canlı olarak katılan izleyicinin "Ramazan ayında tutamadığım oruçları nasıl kaza etmeliyim? Kefaret vermem gerekiyor mu?" sorusuna Hatipoğlu bakın nasıl cevap verdi.