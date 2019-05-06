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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan nikotin bandı fetvası sigara tiryakilerine iyi haber

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan nikotin bandı fetvası sigara tiryakilerine iyi haber

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tiryakileri en zorlayan konu sigara içilmemesi. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, Ramazan ayı öncesi sigara tiryakilerini sevindiren bir fetvada bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, Ramazan ayı öncesi sigara tiryakilerini sevindiren bir fetvada bulunarak, "Nikotin bandı orucu bozmaz. Kural olarak orucu bozan şeyler, vücuda normal yollarla giren maddeler ve cinsel ilişkidir." dedi.

Sigara bağımlıları için çözüm oldu

Sigara bağımlılığından kurtulmak için kullanılan tedavi yöntemlerinden biri olan nikotin bantları, aşırı bağımlılık nedeniyle oruç tutmayan sigara bağımlıları için çözüm oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından verilen bir fetvada, nikotin bantlarının orucu bozmadığı ifade edildi.

"Nikotin bandı orucu bozmaz''

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, nikotin bantlarının orucu bozup bozmayacağına ilişkin bir soruya şu fetvayı verdi: "Nikotin bandı orucu bozmaz. Kural olarak orucu bozan şeyler, vücuda normal yollarla giren maddeler ve cinsel ilişkidir. Vücuda sürülen yağ, merhem gibi maddeler, deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem yeme, içme ve beslenme anlamına da gelmemektedir. (Bak. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264; Kâsânî, Bedâî', II, 98; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 366-367)"

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