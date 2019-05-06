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Mahmut Övür'den bomba yazı Kılıçdaroğlu ile Abdullah Gül özel yatta görüştü

Mahmut Övür'den bomba yazı Kılıçdaroğlu ile Abdullah Gül özel yatta görüştü

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, 'Yattaki sır isim Abdulla Gül başlıklı yazısında, geçen hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kalamış’ta özel yatta bir kişiyle görüşmesini, YSK'nın İstanbul bugün vereceği kararla ve yeni partiyle ilişkili olduğunu iddia etti.

Övür, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Kalamış'ta özel yatta görüştüğünü ileri sürdü. Övür, görüşmenin YSK'nın İstanbul kararıyla ve kurulması planlanan yeni partiyle ilişkili ilgisi olduğunu söyledi.

'Asıl siyasi bağının Kılıçdaroğlu ile olduğu biliniyor'

Övür “İşte o gizli ismi şimdi açıklıyorum” diyerek başladığı yazısına, 'İddiaya göre, CHP Genel Başkanı Kılıçdaoğlu'nu apar topar bir saatliğine İstanbul'a getiren özel yatta ve tam akşam karanlığından denize açılmasını sağlayan sır isim Gül'dü. Gül'ün adı son dönemde siyasete bir adım ileri iki adım geri atmasıyla ünlense de asıl siyasi bağının Kılıçdaroğlu ile olduğu biliniyor.' ifadelerini kullandı.

''Yeni bir siyasi hamle hazırlığı da bu ilişkiyle ilgili''

Söz konusu görüşmenin yeni partiyle de ilişkili olduğunu öne süren Övür, 'Bu ilişkinin siyasi sonuçları önümüzdeki günlerde daha çok tartışılacak. Şu günlerde Muhafazakar kesimde yeni bir parti ve yeni bir siyasi hamle hazırlığı da aslında bu ilişkiyle ilgili. Ancak, yattaki özel görüşmenin çok daha acil bir konuyla, İstanbul seçimleriyle ilgili olduğu söyleniyor. dedi.

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