HABER /  GÜNCEL
ADV Ramazan birlikte güzel

Mukabele nedir ne zaman başlanır televizyonda mukabele olur mu?

Mukabele nedir ne zaman başlanır televizyonda mukabele olur mu?

Ramazan ayının başlaması ile birlikte birçok vatandaş mukabele nedir, nasıl olur ve mukabele televizyondan okunur mu sorusunun yanıtını araştırıyor. Ramazan boyunca camilerde ve evlerde toplu olarak Kur'an okumak anlamına gelen mukabele oruç ve namazın yanında Ramazan'da yapılan toplu bir ibadettir.

Mukabele nedir, nasıl olur ve toplu mukabele yapmak şart mı soruları Ramazan'ın başlaması ile merak edildi. Karşılık vermek, karşılıklı okumak, yüz yüze olmak anlamına gelen mukabele, Ramazan boyunca camilerde ve evlerde toplu olarak Kur'an okumak anlamına da gelir. İşte Ramazan boyunca yapılacak olan mukabele hakkında merak edilenler...

MUKABELE NEDİR: Mukabelenin sözlük anlamı karşılık vermek, karşılıklı okumak, yüz yüze olmaktır. Halk arasında ise İslam dininin kutsal kitabı olarak kabul edilen Kur’an-ı Kerim’i ezberden ya da yüzüne bakarak okuyan bir kişiyi takip etmenin adı, mukabeledir.

MUKABELE NASIL YAPILIR: Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen bu gelenek, iki kişiyle yapılabileceği gibi kalabalık bir grupla da yerine getirilebilir. Mukabele esnasında Kur’an-ı Kerim’i dinleyen kişilerin sessiz olmaları ve okuma esnası

SON DAKİKA HABERLERİ
Hakkari’de darbecilere ceza yağdı! Aralarında Tuğgeneral Ahmet Otal'da var
Hakkari’de darbecilere ceza yağdı! Aralarında Tuğgeneral Ahmet Otal'da var
Randevu 61 günde veriliyordu! Kimlik, ehliyet ve pasaportla ilgili yeni gelişme
Randevu 61 günde veriliyordu! Kimlik, ehliyet ve pasaportla ilgili yeni gelişme
Borun yeni faydası yoğurt ve kaymağa katıldığında
Borun yeni faydası yoğurt ve kaymağa katıldığında
Maltepe'de anestezinin etkisinden çıkan köpek dehşet saçtı!
Maltepe'de anestezinin etkisinden çıkan köpek dehşet saçtı!
Ankara'da araç polis uygulama noktasına daldı: 1 şehidimiz var
Ankara'da araç polis uygulama noktasına daldı: 1 şehidimiz var
Abdullah Gül Kemal Kılıçdaroğlu'yla yatta görüştü mü son dakika açıklama geldi
Abdullah Gül Kemal Kılıçdaroğlu'yla yatta görüştü mü son dakika açıklama geldi
ÖNCEKİ HABERLER
Ezan bitene kadar sahurda yemek yenir mi su içilebilir mi?
Ezan bitene kadar sahurda yemek yenir mi su içilebilir mi?
Mursi'nin Mısır zindanlarındaki 7. ramazanı
Mursi'nin Mısır zindanlarındaki 7. ramazanı
Avlu 41. bölüm 2. fragmanı
Avlu 41. bölüm 2. fragmanı
İstiklal Marşı'nı okuyan Japon gazeteci bakın kim çıktı
İstiklal Marşı'nı okuyan Japon gazeteci bakın kim çıktı
Mahmut Övür'den bomba yazı Kılıçdaroğlu ile Abdullah Gül özel yatta görüştü
Mahmut Övür'den bomba yazı Kılıçdaroğlu ile Abdullah Gül özel yatta görüştü
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 136. bölüm fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 136. bölüm fragmanı
Cünüpken oruç tutulur mu-uykuda cünüp olunca oruç bozulur mu?
Cünüpken oruç tutulur mu-uykuda cünüp olunca oruç bozulur mu?
Hıdırellezde gül ağacı bulamazsak ne olur dilekler nereye gömülür?
Hıdırellezde gül ağacı bulamazsak ne olur dilekler nereye gömülür?
Yorumlar