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Ankara'da araç polis uygulama noktasına daldı: 1 şehidimiz var

Ankara'da araç polis uygulama noktasına daldı: 1 şehidimiz var

ANKARA'da dur ihtarına uymayan sürücü polis uygulama noktasına daldı. 1 polis memuru tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Olay, Pursaklar ilçesine bağlı Havaalanı-Ankara istikametinde bulunan polis uygulama noktasında meydana geldi. Çubuk-Ankara istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 EF 1423 plakalı araç, dur ihtarına uymayarak uygulama noktasına daldı.

Havada takla atan polis memuru ağır yaralandı

Uygulama noktasına dalan araç görevi başında bulunan polis memuru Mevlüt Metin'e (55) çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada takla atan polis memuru ağır yaralandı.

Kültür Merkezi önünde yakalandı

Olay yerinden kaçan sürücü Pursaklar Kültür Merkezi önünde emniyet güçleri tarafından yakalandı. Yoldan geçerken olayı gören ve şans eseri orada bulunan doktorlar ağır yaralanan polis memuruna ilk müdahaleyi yaptı.

Polis memuru şehit oldu

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan polis memurunu Pursaklar Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memuru şehit oldu. Yakalanan sürücü ise kimlik tespiti için Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne götürülerek, sonrasında Cinayet Büro ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bir hafta sonra emekli olacaktı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı çalışan şehit polis memuru Mevlüt Metin, bir hafta sonra emekli olacaktı.

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