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Abdullah Gül Kemal Kılıçdaroğlu'yla yatta görüştü mü son dakika açıklama geldi

Abdullah Gül Kemal Kılıçdaroğlu'yla yatta görüştü mü son dakika açıklama geldi

Yeni parti kuracağı yönündeki iddialarla gündemden düşmeyen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kılıçdaroğlu'yla bir yatta görüştüğü iddialarına çok sert tepki gösterdi.

Abdullah Gül, Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile özel bir yatta görüştüğüne dair iddiasını yalanladı.

Sabah yazarı Övür, bugünkü köşe yazısında Abdullah Gül ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Kalamış Marina'da özel bir yatta bir araya geldiğini iddia etti.

Övür, söz konusu görüşmenin Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul kararıyla ilgisi olduğunu öne sürdü.

Tamamen yalan kötü niyetli ve saygısızca

İddiaların ardından 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün Ofisi'nden açıklama geldi. Açıklamada iddialar kesin bir dille yalanlanırken, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Sabah Gazetesi'nde Mahmut Övür’ün 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül ile ilgili yazısı tamamen yalan, kötü niyetli ve saygısızcadır. Kamuoyunun bilgisine."

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