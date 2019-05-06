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İstiklal Marşı'nı okuyan Japon gazeteci bakın kim çıktı

İstiklal Marşı'nı okuyan Japon gazeteci bakın kim çıktı

Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi basın tribününde İstiklal Marşı okuyan Japon Gazeteci Tomoe Tsuchiya, gündeme düşen görüntülerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbisi oynandı. Ancan maçın öncesinde basın tribününde İstiklal Marşı'nı okurken görüntülenmesi gündem yaratan Japon gazeteci Tomoe Tsuchiya, günün en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

İstanbul'da bürosu olan tek Japon TV kanalı FUJI TV'de görev yaptığını dile getiren Tsuchiya, "Nagatomo'yu İstanbul'a geldiği gün havalimanında karşıladık. Kagawa'yı da aynı şekilde havalimanında takip ettik. O günden bu yana iki futbolcuyu da sürekli takip ediyoruz. Diğer Japon muhabirlerin ise Almanya'dan ve Japonya'dan geliyor olmaları çok güzel" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de yaşıyorum, söyleye söyleye öğrendim"
Derbi öncesi basın tribününde İstiklal Marşı'nın tamamına eşlik ederken görüntülenmesine de değinen Tsuchiya, "18 senedir Türkiye'de yaşıyorum, 2 çocuğum var. Onların okullarında İstiklal Marşı'nı söylüyorlardı, ben de öyle söyleye söyleye öğrendim" dedi.

Nagatomo ve Kagava yorumu
Son olarak Galatasaraylı Yuto Nagatomo ve Shinji Kagawa'ya ilişkin konuşan Japon gazeteci, iki futbolcunun da son derece başarılı olduğunu ve oyuncuları yakından takip ettiklerini dile getirdi.

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