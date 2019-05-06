Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı ilk transferini resmen duyurdu

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, önceki gün lig kupasını kaldıran VakıfBank'ın ABD'li smaçörü Kelsey Robinson ile anlaştı.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı yeni sezon için transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Takım, ilk transferini ise şampiyon kulüpten yaptı. Böylelikle VakıfBank forması giyen ve takımının kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ABD'li oyuncu Kelsey Robinson, önümüzdeki sezon sarı-lacivertli formayı giyecek.

1992 doğumlu olan 1.88 boyundaki ABD Milli Takımı oyuncusu, özellikle VakıfBank'taki performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve takımının kazandığı başarılarda büyük pay sahibi olmuştu.