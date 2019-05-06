Hıdırellezde gül ağacı bulamazsak ne olur dilekler nereye gömülür?

Hıdırellezde ne yapılır bu akşam dilekler gül ağacının dibine konur ve duayla dalına dalına bağlanır. Peki Hıdırellez akşamı gül ağacı yoksa ne yapacaksınız? Gül bulamazsak başka bir ağaca dilekler bağlanır mı? Hıdırellezde yapmanız gerekenler neler?

Hıdırellezde dilekleri gül ağacına dün akşam yani 5 Mayıs akşamı bağlanması gerekiyor. Hıdırellez dün başladığı için dileklerinizi dualarla gülün dalına dün asmanız gerekiyordu. . Peki şehirde yaşıyorsunuz ve gül ağacı yoksa etrafınızda ne yapacaksınız? Gül ağacı bulamazsak başka bir ağacın dalına dilekleri asabilir miyiz?

Bu konuda esneklik yok. Mutlaka bir gül ağacı bulmalısınız. Hızır ve İlyas gül ağacı altında buluştukları için başka ağaç olmaz. Dibinde rahatça dilek dileyebileceğiniz ve sabah tekrar ziyaret edip bıraktığınız dilek kağıdını alabileceğiniz bir gül bulmanız gerekiyor.

Hıdırellezde gül ağacını bulduktan sonra dileklerinizi nasıl dileyeceksiniz? Bunun için gülün altına taşlarla ya da çöplerle şekil çizebileceğiniz gibi dileklerinizi bir kağıda yazıp gül dalına asabilirsiniz. Sabahında erkenden kalkıp ilk iş gülün dibindeki dilekleri almanız gerekiyor. Gülün dibine mutlaka bir lira da bırakın. Onu ertesi gün aldığınızda cüzdanınıza koyun ve bir dahaki hıdırelleze kadar yanınızda taşıyın. Bunun bereket getireceğine inanılır ve cüzdandan paranız hiç eksik olmaz.

Peki dilekleri yazdığınız kağıdı alnızı onu ne yapacaksınız? İşte bu nokta önemli. Çünkü Hıdırellez ritüelini tam yapmak ve dileklerinizin gerçekleşmesi için dilek kağıdının hızla yok olması gerekiyor. Yakmak asla önerilmiyor. Bunun yerine su tavsiye ediliyor. Denize ya da akar bir suya bırakmak en iyisi. Su dedik diye sakın ola ki evde musluğu açıp lavaboya atmayın. Unutmayın ki Hıdırellez doğanın bayramıdır. Haliyle dilek kağıdını lavaboda yok etmek tuvalete atıp sifonu çekmek gibi olur. Siz en iyisi üşenmeyin ve bir nehir, dere ya da deniz bulup oraya bırakın.

Hıdırellez dilekleri duası nasıl? : Hıdırellez akşamı gül ağacında dilek tutarken yapmanız gerekenlere ek olarak bir de duasını okumanız gerekir. Hıdırellez dilek duası dilekler gül ağacına asıldıktan sonra yapılır. Hıdırellez dilek duası şöyledir; Bismillahirahmanirahim, Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.