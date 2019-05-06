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MEB öğretmenler için harekete geçti! İllerde taşra teşkilatı kuracak

MEB öğretmenler için harekete geçti! İllerde taşra teşkilatı kuracak

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen yetiştirme ve geliştirmenin daha etkin yürütülebilmesi için illerde taşra teşkilatı kuracak.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

Taşra teşkilatı ile neler yapılacak?

Bu kapsamdaki çalışmaların etkin ve ivedilikle sürdürülmesi amacıyla öğretmen yetiştirme taşra teşkilatının kurulması ihtiyacı doğdu. Genel Müdürlük tarafından taşra teşkilatı yönetmelik taslağı hazırlandı.

-Buna göre, yeni kurulacak taşra teşkilatı, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün izdüşümü niteliğindeki özelliklere sahip olacak.

-Taşra teşkilatı, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin merkezi talimatla, mahallinde düzenlenmesi istenen eğitim öğretim faaliyetlerine yönelik iş ve işlemleri yapacak.

-Bu sırada, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimlerine yönelik, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılacak.

-Aday öğretmenlerin uyum ve adaylık sürecindeki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ait iş ve işlemler de yine taşra teşkilatında yürütülecek.

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