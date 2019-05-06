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CHP harekete geçti! Kılıçdaroğlu MYK üyelerini topladı

CHP harekete geçti! Kılıçdaroğlu MYK üyelerini topladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'nın İstanbul seçimlerine ilişkin kararı öncesi Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

MYK toplantısında gündemin İstanbul seçimleri ve ekonomi olduğu öğrenildi.

Toplantıda, CHP'nin İstanbul seçimi ile ilgili olarak tüm ihtimalleri değerlendirdiği ve partinin yol haritasının çıkarılacağı belirtildi.

YSK'nın "İstanbul seçimi" kararı

CHP'deki beklenti AKP'nin seçimin iptal edilme talebinin reddedilmesi yönünde. Seçim yenilirse sorusuna ise CHP kaynakları böyle bir beklentileri olmadığı gerekçesiyle yanıt vermiyor. 

Ekonomi masada

Ekonomi konusunda ise CHP yaklaşık bir yıl önce 13 maddelik çözüm önerisi sunmuştu. İktidara çağrı da yapılarak bu maddelere uygun atılacak adımlara destek verileceği belirtilmişti. Toplantıda bu konudaki gelişmelerin değerlendirildiği de öğrenildi.

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