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Melih Gökçek'ten Canan Kaftancıoğlu'nu kızdıracak paylaşım!

Melih Gökçek'ten Canan Kaftancıoğlu'nu kızdıracak paylaşım!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu kızdıracak bir paylaşım yaparak bir teklifte bulundu.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 'Gezi eylemlerinde elinde taşla çekilen fotoğrafları' olduğunu iddia ettiği CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na seslenerek, "Canan Hanım, sana bir teklifim var. Bana tazminat davası aç ve fotoğrafta photoshop kullandığımı iddia et" dedi.

Gökçek, Twitter hesabından "Bu sözlerim de Canan Kaftancıoğlu için" diyerek bir video paylaşmış ve Kaftancıoğlu için "Bence CHP'li değil HDP'li. Ciddi bir eylemci. Gezi eylemlerinde elinde taşla çekilen fotoğrafları var. Böyle birinin bir PKK'lıya sahip çıkması doğal. Canan Kaftancıoğlu'nu anormal olarak görmüyorum. Önemli olan CHP böyle bir kişiyi nasıl il başkanı kabul ediyor, Kılıçdaroğlu buna nasıl evet diyor?" iddiasında bulunmuştu.

Gökçek'e yanıt veren Kaftancıoğlu, "Bu sözlerim de 81 milyon eksi 1 kişiye: O bir kişi, vatandaşın fotoşoplu fotoğraflar yerine orijinal fotoğraflarla ilgilendiğini anlamamış hala. Kendisine iletin tanıdığım çok iyi göz hekimleri gözünü 'parsel parsel' düzeltirler, ancak diğer defektlerine ise tıp bile çaresiz ne yazık ki" demişti.

Söz konusu fotoğrafın Kaftancıoğlu'na ait olduğu iddiasını sürdüren Gökçek, yine Twitter hesabından açıklama yaptı.

Canan Hanım sana bir teklifim var

Gökçek, "Canan Hanım sana bir teklifim var. Bana tazminat davası aç ve photoshop fotoğraf kullandığımı iddia et. Gezi fotoğrafını mahkemeden bilirkişiye göndertelim. Fotoğraf photoshop ise özür dileyeceğim. Fotoğraf gerçek ise seni Gezi davasına ilave etsinler mi? Hadi cevap ver" ifadelerini kullandı.

Hadi lütfen beni kırma yüklü bir tazminat davası açsan

Üşenmeyip Kaftancıoğlu'nun yeni fotoğraflarına baktığını söyleyen Gökçek, "Tesadüfe bak, Gezi militanı da saçlarını senin gibi soldan ayırmış. Gözleri de senin gibi kahverengi. Ne tesadüf değil mi? Hadi lütfen beni kırma. Yüklü bir tazminat davası açsaan" dedi.

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