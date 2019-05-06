Adetliyken mukabeleye gidilir mi Kuran okunur mu?

Ramazan ayının her gününü dolu dolu ibadet ederek geçirmek isteyen kadınlar adetken hangi ibadetleri yapabilir. Mukabeleye gidebilir mi, Kuran okuyabilir mi? Kutsal kitabımız bu konuda ne buyuruyor?

Mübarek Ramazan ayı faziletleri ile 5 Mayıs'ta ilk sahurla başladı. Ramazan ayının her gününü ibadet ederek geçirmek isteyen kadınlar adetliyken hangi ibadetler yapılır sorusunun yanıtını arıyor. Ramazan boyunca mukabelelere katılıp Kuran okuyan kadınlar adetliylen mukabeleye gidebilir mi, Kuran okumasa da orada bulunabilir mi? Bu konuda kutsal kitabımız Kuran ve Hz. Muhammed ne diyor?

Adetliyken regl döneminde namaz kılınır mı?: Adet (regl) olan bir kadının Kur'anı Kerim okuması gibi namaz kılması da haramdır. Adetliyken kuran okunamasa da kuranın dinlenmesinde bir sakınca yok. Haliyle kandilde Kur’an-ı Kerim okunduğu zaman dinleyebilir, her çeşit zikir ve dua yapabilir, sadaka verebilirsiniz.

Adetliyken okunabilecek dualar : Adetliyken dua edilmesinde hiçbir sakınca yoktur. İstediğiniz her duayı okuyabilirsiniz. Hatta Kur'andan Fatiha da dua niyetiyle adetli regli döneminde okunabilir. Ayrıca Kur’an'daki duaya benzeyen âyetler de Kur’an okuma niyetiyle değil de dua maksadıyla regli dönemlerinde okunabilir. Adetliyken berat kandilinde okuyabileceğiniz dualar şöyle:

-“Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”)

Peygamber Efendimiz hayızlı, loğusa ve cünübün Kur'an okuması ile ilgili şöyle buyurmuştur; “Hayızlı kadın ve cünüp olan kimse Kur'an'dan bir şey okuyamaz” buyurmuşlardır.

( Tirmizi, Taharet, 98; İbni Mace, Taharet, ,105; Darakutni, Sünen, 1/117)Ayrıca hz. Ali (r.a.)de şöyle demiştir: “Allah Resülünü cünüplüğün dışında Kur'an okumadan bir şey alıkoymazdı.” (Ebu Davud, Taharet, 90; Nesei, Taharet, 170; İbn Mace, Taharet, 105) Dolayısıyla bu hadisler cünüp ile hayızlı Kur'an okuyamayağı hususunda önemli bir delildir.

(Ayni, el-Binaye, 1/644)

Bu hadislerden hareketle İslam alimlerinin çoğunluğu hayızlı kadının Kur'an'dan, Kur'an okuma maksadıyla bir ayet bile okuyamacağını söylemişlerdir. Aynı zamanda bunlar bu halde iken Kur'an ayetlerini de yazamazlar. Bu konuda Tevrat, İncil ve Zebur da Kur'an gibidir.(İbn-i Abidin, Haşiyetu Reddi'l-Muhtar, 1/293)



FATİHA OKUNUR MU: Fatiha dua niyetiyle okunabilir. Ayrıca Kur'andaki duaya benzeyen ayetler de Kur'an okuma niyetiyle değil de dua maksadıyla okunabilir. Mesela; Rabbena atina fiddünya haseneten ve filahireti haseneten ve gına azabennar gibi.



Aynı şekilde sevinçli bir haber duyan bir kimse “Elhamdülillah” diyebilir. üzücü bir haber duyan da “İnna lillah ve inna ileyhi raciun” diyebilir. (İbrahim Halebi, Halebi, Sağir, s.37-39; İbn-i Abidin, Haşiyetu Reddi'l-Muhtar, 1/293)



İmam Malik'e göre hayızlı kadın mazeretli olduğundan ve Kur'an okumaya da muhtac olmasından dolayı cevaz vermiştir. Ancak hayız kanı kesildikten sonra gusl etmeden önce okuyamaz. (Zuhayli, el-Fıkhu'l-İslami, 1/471)



Diğer yandan zikir çekebilir dua edebilir. Bunlara bir mani yoktur. Hatta özel günlerindeki bir bayanın kıbleye doğru oturarak zaman zaman tesbih çekmesi dua etmesi isabetli bir davranış olur böylelikle adet gördüğü günlerinde bu şekilde manen beslenmiş olur.



Hayızlı ve nifaslı kadınların veya cünüplerin kunut vesaire gibi çeşitli duaları okumalarında, tesbih ve tehlil kelimelerini söylemelerinde ve Hazret-i Peygambere salat ve selam getirmelerinde hiçbir mahzur yoktur. Hayız ve nifaslı halde olanlar, Kur'an-ı Kerim'i okuyamamakla beraber, onu dinleyebilirler.



Kur'an Kursu öğretmenliği yapan bir kadın, hayız halinde öğretim işini yardımcısına yaptıracaktır. Yardımcısı yoksa Hanefi ulemasından Kerhi ve Tahavi'ye göre öğretimini devam ettirecektir. Kerhi: öğretmen hanım hayız halinde kelime kelime, Tahavi ise, yarımşar ayet söylemekle öğretim yapılmasında 'beis yoktur' demişlerdir.



Netice itibariyle İslam alimlerinin çoğunluğu Hanefi, Şafii ve Hanbeli mezhebine göre hayızlı ve cünüp olan Kur'an ayetlerinden okuyamaz. (Zuhayli, el-Fıkhu'l-İslami, 1/471)