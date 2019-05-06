HABER /  EKONOMİ
ADV Ramazan birlikte güzel

TÜBİTAK personel alımını duyurdu işte son başvuru tarihi

TÜBİTAK personel alımını duyurdu işte son başvuru tarihi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na (TÜBİTAK) 27 Ar-Ge personeli istihdam edilecek.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Test ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığında (TDBY) 27 Ar-Ge personel alınması kararlaştırıldı.

TÜBİTAK Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM TDBY bünyesinde görev yapmak üzere 27 Ar-Ge personeli alınacak. Personelin görev yeri Kocaeli olacak.

Son başvuru tarihi

Başvurular, "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresi üzerinden 27 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
Melih Gökçek'ten Canan Kaftancıoğlu'nu kızdıracak paylaşım!
Melih Gökçek'ten Canan Kaftancıoğlu'nu kızdıracak paylaşım!
TOKİ konutları kura çekimi başladı
TOKİ konutları kura çekimi başladı
Ali İhsan Yavuz'dan çok konuşulacak çıkışlar! Portakal ve CHP'li yöneticileri etiketledi
Ali İhsan Yavuz'dan çok konuşulacak çıkışlar! Portakal ve CHP'li yöneticileri etiketledi
MEB öğretmenler için harekete geçti! İllerde taşra teşkilatı kuracak
MEB öğretmenler için harekete geçti! İllerde taşra teşkilatı kuracak
TÜBİTAK kaç personel alımı yapacak son başvuru tarihi İşte detaylar
TÜBİTAK kaç personel alımı yapacak son başvuru tarihi İşte detaylar
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı ilk transferini resmen duyurdu
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı ilk transferini resmen duyurdu
ÖNCEKİ HABERLER
Adetliyken mukabeleye gidilir mi Kuran okunur mu?
Adetliyken mukabeleye gidilir mi Kuran okunur mu?
Fidye nedir, kimlere verilir ve fidye hangi durumlarda ödenir?
Fidye nedir, kimlere verilir ve fidye hangi durumlarda ödenir?
Orucu bozan şeyler neler öpüşmek orucu bozar mı Diyanet cevabı
Orucu bozan şeyler neler öpüşmek orucu bozar mı Diyanet cevabı
Uykuda cünüp olan birinin orucu bozulur mu kaza mi eder?
Uykuda cünüp olan birinin orucu bozulur mu kaza mi eder?
Hıdırellezde gül ağacı bulamazsak ne olur dilekler nereye gömülür?
Hıdırellezde gül ağacı bulamazsak ne olur dilekler nereye gömülür?
Afyonkarahisar 2019 iftar saatleri Diyanet imsakiyesi
Afyonkarahisar 2019 iftar saatleri Diyanet imsakiyesi
Adana İmsakiye 2019 sahur imsak iftar vakti ezan saatleri 
Adana İmsakiye 2019 sahur imsak iftar vakti ezan saatleri 
Hıdırellez gelenekleri hıdırellez gecesi neler yapılır
Hıdırellez gelenekleri hıdırellez gecesi neler yapılır
Yorumlar