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ADV Ramazan birlikte güzel

Müslüman liderler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti!

Anadolu Ajansı
Müslüman liderler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti!

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Katar Emiri Şeyh Al-Sani ve Irak Cumhurbaşkanı Salih, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak Ramazan ayı için tebriklerini iletti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Katar Emiri Şeyh Al-Sani ve Irak Cumhurbaşkanı Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı, Ramazan ayı dolayısıyla tebriklerini iletti.

Dünya için hayırlar getirmesi temennisi

Liderler görüşmede Ramazan ayının İslam alemi ve tüm dünya için hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

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