Uzmanlardan uyarı! İşte oruç tutarken kesinlikle uzak durulması gerekenler

Vücudun günlük işlevlerini yerine getirebilmesi için gerekli enerji ve besin öğelerinin yalnızca iftardan sonraki birkaç saatte alınması oldukça zordur. Memorial Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Dyt. Çakın da, uzun süren bir tokluk hissi için yumurta süt ve peynir gibi protein kaynaklarının yanında tam buğday ekmeği ve yulaf gibi enerji metabolizmasında görev alan B grubu vitaminlerden ve liften zengin sağlıklı karbonhidrat kaynakları tüketmenin gerekliliğini vurguluyor. Çakın, oruç tutarken halsiz kalmamak için ise şu 7 öneride bulunuyor: