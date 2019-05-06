Uzmanlardan uyarı! İşte oruç tutarken kesinlikle uzak durulması gerekenler
Dyt. Ceyda Nur Çakın oruç tutarken gün içerisinde daha enerjik hissetmek ve sağlıklı bir ramazan ayı geçirmek için önerilerde bulundu.
Vücudun günlük işlevlerini yerine getirebilmesi için gerekli enerji ve besin öğelerinin yalnızca iftardan sonraki birkaç saatte alınması oldukça zordur. Memorial Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Dyt. Çakın da, uzun süren bir tokluk hissi için yumurta süt ve peynir gibi protein kaynaklarının yanında tam buğday ekmeği ve yulaf gibi enerji metabolizmasında görev alan B grubu vitaminlerden ve liften zengin sağlıklı karbonhidrat kaynakları tüketmenin gerekliliğini vurguluyor. Çakın, oruç tutarken halsiz kalmamak için ise şu 7 öneride bulunuyor:
Sahurda meyvenin önemi: Çiğ badem ceviz çiğ fındık gibi magnezyumdan zengin yağlı tohumlar sağlıklı yağ asitleri için de önemli bir kaynak olmakla beraber tabağımızın büyük bir kısmının çiğ sebze ve yeşilliklerden zengin olması sahurda meyvelere yer verilmesi özellikle C vitamini alımı açısından önemlidir. Ayrıca çiğ sebze ve meyvelerin yüksek oranda su içermesi günlük sıvı alımınıza destek olacaktır.
Sıvı alımının önemi: Hava sıcaklığının artışıyla terleme ile kayıp artmakta oruç tutarken sınırlı besin alımı saatleri içerisinde günlük gereksinimi sağlamak zorlaşmaktadır. Orucu 1 bardak su ile açmak şeker ilavesiz kompostolar ve çorbalardan destek almak sebze ve meyve tüketimini atlamamak sıvı alımınıza katkıda bulunacaktır. 'Çay ve kahve' gibi kafein içeren içecekler vücuttan sıvı atımını arttırabileceğinden tüketim miktarlarına dikkat edilmeli en az 8-10 bardak su içmeye özen gösterilmelidir.
Oruç nasıl açılması?: Orucu su ve 1 kase çorba ile açtıktan sonra 15 dakika dinlenmek sindirime zaman tanıyacaktır. Art arda ve az çiğneyerek tükettiğiniz besinler yemekten hemen sonra uyku hali ve yorgunluk hissine neden olabilir. İftar ile sahur arasına meyve yağlı tohumlar ve yoğurt veya kefir içeren 2 ara öğün eklemek günlük besin öğesi ihtiyaçlarını kontrollü bir şekilde karşılamaya yardımcı olacaktır.