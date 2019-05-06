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Koç'tan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret! Bakın neler söyledi?

Koç'tan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret! Bakın neler söyledi?

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ve CEO'su Levent Çakıroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyareti gerçekleştirdi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı öncesi İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik ziyareti gerçekleştirdi. Koç’a, holding CEO’su Levent Çakıroğlu da eşlik etti.

"Yeni dönemde işbirliği içinde olmayı umuyoruz"

İmamoğlu’nun Saraçhane’deki makamında gerçekleşen ziyarette Koç yeni dönemde işbirliği içinde olmayı umduklarını dile getirdi.

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