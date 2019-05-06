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YSK'nın kararı beklenirken... AK Parti'nin YSK Temsilcisi Özel'den çarpıcı açıklamalar!

YSK'nın kararı beklenirken... AK Parti'nin YSK Temsilcisi Özel'den çarpıcı açıklamalar!

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, İstanbul seçimlerine yaptıkları itiraz hakkında, "Bizim de isteğimiz bir an önce bu kararın artık çıkmasıdır. Bugün karar çıkabilir" ifadelerini kullandı.

Recep Özel, "Çünkü kamuoyunun da bir beklenti içerisinde olduğu biliniyor. Yeteri kadar müzakere edilir, incelenir, biterse, bugün karar çıkabilir" diye konuştu.

"Kamu görevinden seçilmeyenleriyle ilgili bir tutarsızlık var"

Kısıtlı seçmenlerle ilgili sayı tutarsızlıkları olduğunu aktaran AK Partili Özel, "Mesela bazı yerlerde mahkeme kararlarını sunmuşuz, kesinleşme şerhini sunmuşuz, ona rağmen 'Kesinleşme şerhinin ve mahkeme kararının olmadığı' şeklinde tespitler var, bunların da olduğunu biz göstereceğiz. Genellikle bu sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevinden seçilmeyenleriyle ilgili bir tutarsızlık var. 'Taşerondan sürekli işçi kadrosuna geçen kişi kamu görevlisi midir, değil midir?' Bunu sınıflandırması başka türlü olmuş. Bana ilk gelen bilgi notlarından 19 bin 623 kişinin tamamının da kamu görevlilerinden seçilmediğini biz ispat etmiş bulunmaktayız. Neredeyse ders başına ücretli öğretmenlik yapanları bile, kamu görevlisi statüsünde değerlendirip sınıflandırmaya tabi tutmuşlar. Bunun yanlış olduğunu, bununla ilgili Devlet Personel Başkanlığı’nda bir görüş var, bununla ilgili kurul üyelerine bir sunum yapacağız" açıklamasında bulundu.

Yeni bir dilekçe verilecek mi?

AK Parti'nin YSK’ya yeni bir dilekçe sunup sunmayacağı yönündeki soruya cevap veren Özel, "Yeni bir dilekçe verip vermeme noktasında şu anda bir şey diyemeyiz ama biz söyleyeceklerimizin hepsini söyledik ve yazdık. İlave dilekçemiz içerisinde yazılı olan hususları, belgeleriyle, bilgileriyle, delilleriyle ispat ediyoruz. Onu da sözlü yapıyoruz. Yazılı vermemiz gerekirse, onu hemen yazar takdim ederiz kurul üyelerine" diye yanıt verdi.

"Çok da uzun sürmeyeceğini söyleyebilirim"

Özel, İstanbul ile ilgili kararın bugün verilip verilmeyeceğine ilişkin soruya, "Bugün karar çıkabilir, yarına, bir sonraki güne de kalabilir. Bizim de isteğimiz bir an önce bu kararın artık çıkmasıdır. Çünkü kamuoyunun da bir beklenti içerisinde olduğu biliniyor. Yeteri kadar müzakere edilir, incelenir, biterse, bugün karar çıkabilir. Bugün çıkmazsa, yarın çıkar ama çok da uzun sürmeyeceğini söyleyebilirim" diye konuştu.

"Organize bir usulsüzlük ve yolsuzluk var"

MHP'nin Maltepe itirazına ilişkin, 117 sandıkta birbirleriyle eş, dost, akraba olanların sandık kurulu başkanı olduğu hakkındaki iddianın ispat edildiğini belirten Özel, "Bu 117 sandıkta Büyükşehir'de AK Parti’nin 250 oy farkı kapanmış. Sandık kurulundaki akraba ilişkileri, KHK ile ihraç edilen birbirine yakın ilişkiler içerisinde bulunan 2 bin 245 kişi var. Bütün bunların ince işçilikle, organize bir işin yapıldığını biz şu anda ispat etmiş bulunmaktayız. Bizim talebimiz; organize bir usulsüzlük ve yolsuzluk var, bu kadar çok şaibe, usulsüzlük varken. YSK’nın buna geçit vereceğini düşünmüyoruz. Nihayetinde kurulun vereceği karara saygılıyız ama kurulun da vicdani, hukuki şekilde bu yolsuzluklara bir 'dur' diyecek kararı vermesini beliyoruz" diye konuştu.

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