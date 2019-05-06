YSK'dan AK Parti'ye kötü haber! "KHK'lı seçmenler başvurusunu" reddetti

İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin başvuruyu görüşen YSK'dan gelen ilk son dakika habere KHK ihraçlarına yönelik oldu. YSK, AK Parti'nin "KHK ile ihraç edilenlerin oy kullanmaması" yönündeki ek müracatını reddetti.

İSTANBUL seçimlerinin iptaline ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'ndaki nihai oturum saat 14.30'da başladı. Siyaset dünyasının yanı sıra piyasaların gözünün de çevrildiği toplantıdan gelen ilk haber ise AK Parti'nin KHK başvurusuna yönelik oldu.

AK Parti, İstanbul seçiminin iptali için YSK'ya, KHK ile kamu hizmetinden çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içerir ek dilekçe sunmuştu. YSK, Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) ihraç edilenlerin seçimlerde oy kullanabileceğini belirtti.

"YSK, İstanbul için nihai kararını verecek"

YSK'daki görüşmelerden bugün bir karar çıkması beklenmiyor. Kulislerde kararın yarın ya da çarşamba günü çıkabileceği bilgileri dolaşıyor. Bugün kuralda MHP'nin İstanbul geneli ve Maltepe için yaptığı olağanüstü itirazlar görüşülmeye başlandı. YSK, İstanbul için nihai kararını verecek

İlçe seçim kurullarından gönderilen araştırma raporları partilerin YSK temsilcileri ile de paylaşıldı.

Seçimler iptal olur mu? YSK'nın seçenekleri AK Parti ve MHP İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin iptaline ilişkin ayrı ayrı itiraz başvurusunda bulunmuştu. Ayrıca, AK Parti Büyükçekmece’de MHP’ de Maltepe seçiminin iptalini istemişti. YSK bu dört başvuruyu seçimlerle ilgili ‘Tam kanunsuzluk’ hâli olup olmadığına bakarak karara bağlayacak. YSK, seçimlerin iptaline ilişkin başvuruların tamamını kabul veya reddedebileceği gibi, Maltepe ve Büyükçekmece’yi kabul edip İstanbul başvurusunu reddetme ihtimali de bulunuyor.

Seçim yenilenirse ne olacak?

İstanbul seçimlerinin veya Maltepe ile Büyükçekmece seçimlerinin yenilenmesi kararı alınması durumunda, YSK’nın daha önce belirlediği tarih olan 2 Haziran’da İstanbullular bir kez daha sandık başına gidecek. Ancak, YSK’nın bu tarihi değiştirme yetkisi de bulunuyor. Seçimlerin yenilenmesi hâlinde, kanuna göre adaylar ve seçmen listeleri üzerinde bir değişiklik yapılamıyor. Aday değişikliği ölüm veya istifa hâlinde mümkün olabiliyor.

Aynı seçmen listeleri geçerli olacak

YSK’nın 31 Mart seçimleri konusunda yayımladığı genelgede, seçimlerin yenilenmesi hâlinde, aynı seçmen listelerinin geçerli olacağı belirtilmişti. Ancak, varsa kısıtlı seçmenlerin ayıklaması yapılacak. Ayrıca, genellikle muhtarlık seçimleri için seçmen kütüğünü memleketine taşıyan seçmen, seçimlerin yenilenmesi hâlinde İstanbul seçimlerinde yine oy kullanamayacak.

Sandık kurulları değişecek

YSK’nın seçimleri yenileme kararı alması durumunda, sandık kurulları ile ilgili değişikliğe de gidilecek. 31 Mart’ta kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanı ve bir üyenin yerine, memurlar arasından görevlendirme yapılacak.