İftarda pideyi böyle yiyin! Sahurda ne yenir Canan Karatay önerisi

Ramazanda orucu neyle açmak gerekir; hurma mı kayısı mı yoksa zeytin mi? Bir çok kişi için hurma ramazan sofrasının vazgeçilmezi. Hazreti Muhammed'in de orucunu hurma ile açtığı sahurda da hurma yediği rivayet ediliyor. Ünlü profesör Canan Karatay ise zeytin öneriyor ve şöyle diyor:

-'Ben hurma yerine iftarı açmak için zeytini öneriyorum. Hazreti Muhammed de zeytinle orucunu açarmış. Hurma çok şekerlidir. Uzun süre susuz kalmış vücuda şeker yüklenmez. Ancak iftardan sonra sahura kadar beklerken bir hurma yenebilir. "



