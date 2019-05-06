İftarda pideyi böyle yiyin! Sahurda ne yenir Canan Karatay önerisi
Sahurda karpuz ve çaydan uzak durun zira bunlar susamanıza sebep olur. İftarda yenilen pide ise kan şekerini düşürüp baş dönmesi yaratıyor. Tabii pideyi yemenin püf noktasını biliyorsanız o ayrı... Canan Karatay Hoca'nın tavsiyesi var.
İftarda mide ve kilo için kalori yüklü yiyeceklerden, sahurda ise susatan ve acıktıran gıdalardan uzak durmak gerekiyor. Canan Karatay başta olmak üzere diyetisyenlerin önerdiği iftar ve sahur menülerini sizler için derledik. Önce iftarların vazgeçilmesi olan pideyle başlayalım.
Ramazan pidesi iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi. Ancak beyaz undan yapılan pide aynı zamanda 'kan şekerini' yükselten bir numaralı aktör. Bu kötü yönünü avantaja çevirmenin yolu ise köy tereyağı. Pidenin arasına tereyağı koyup yerseniz şekeriniz fırlamıyor.
Ramazanda orucu neyle açmak gerekir; hurma mı kayısı mı yoksa zeytin mi? Bir çok kişi için hurma ramazan sofrasının vazgeçilmezi. Hazreti Muhammed'in de orucunu hurma ile açtığı sahurda da hurma yediği rivayet ediliyor. Ünlü profesör Canan Karatay ise zeytin öneriyor ve şöyle diyor:
-'Ben hurma yerine iftarı açmak için zeytini öneriyorum. Hazreti Muhammed de zeytinle orucunu açarmış. Hurma çok şekerlidir. Uzun süre susuz kalmış vücuda şeker yüklenmez. Ancak iftardan sonra sahura kadar beklerken bir hurma yenebilir. "
SAHURDA TOK TUTAN YİYECEKLER : Sahurda tok tutan ve uzun süre acıkmamanızı sağlayacak en önemli yiyecek yumurta. Tereyağında pişirip tam tahıllı ekmekle tüketirseniz gün boyu açlık hissetmezsiniz. Canan Karatay sahur sofrasının baştacı olarak yumurtayı gösteriyor ve şunları söylüyor; -'Sahurda 3-4 yumurtayı bol tereyağına kırıp yiyebilirsiniz. Sarısıyla birlikte yenilmelidir. Sahurda yumurta çok önemli. Yağlı çok önemli. Yumurta ve tereyağından aldığınız enerji sizi 24 saat tok tutabilir.'