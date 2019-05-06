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Mehmet Barlas'tan Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak sözler! Atatürk'ten daha güçtü

Usta gazeteci Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Barlas Erdoğan'ın Atatürk'ten daha güçlü olduğunu söyledi.

Mehmet Barlas, İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'ın sorularını yanıtladı. Özışık'ın ''Türkiye'de liderleri karşılaştırırsanız nasıl bir karşılaştırma yaparsınız'' sorusuna yanıt veren Barlas  "Tayyip Erdoğan kadar güçlüsü yok. Hem Cumhurbaşkanı hem parti başkanı. Her şeyin başkanı yani. Tek adam. Hem siyaseten hem fiilen tek adam" dedi.  

Barlas, Erdoğan'dan Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ve Meral Akşener'e kadar Türkiye'nin siyasi hayatındaki isimlere dair özel anlarını paylaştı.

Erdoğan'ın samimi bir adam olduğunu söyleyen Barlas, "Yaşı benden küçük olduğu için bana 'Abi' der" ifadesini de kullandı. İşte Mehmet Barlas'ın Hadi Özışık'ın sorularına verdiği yanıtlar:

Türkiye'de liderleri karşılaştırırsanız nasıl bir karşılaştırma yaparsınız?

Tayyip Erdoğan kadar güçlüsü yok. Hem Cumhurbaşkanı hem parti başkanı. Her şeyin başkanı yani. Tek adam. Hem siyaseten hem fiilen tek adam.

Atatürk'ten daha güçlü

İddia edildiği gibi bu kadar güçlü olmasına rağmen tek adamlık yapıyor mu; hep benim dediğim olsun...

Ciddi kararlar veriyor. Uluslararası alanda hem iç politikada. Gücü tartışılmaz bir adam. Atatürk'ten daha güçlü yani açıkçası. 

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