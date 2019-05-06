HABER /  POLİTİKA
ADV Ramazan birlikte güzel

AK Parti'den belediyelere dikkat çeken "Ramazan" uyarısı!

AK Parti'den belediyelere dikkat çeken "Ramazan" uyarısı!

AK Parti'den belediyelere gönderilen mesajda, "Daha çok bu ramazan çat kapı iftarlarla vatandaşlarımızın gönüllerine misafir olmalıyız" denildi.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığınca partili belediyelere ramazan dolayısıyla gönderilen mesajda, şatafatlı protokol sofraları yerine çat kapı iftarlarla 'halkın gönüllerine misafir olunması' istendi.

Mehmet Özhaseki imzalı

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin imzasıyla gönderilen mesajda, "Ramazan ayı, aziz milletimizle gönül birlikteliğimizi zirveye taşıdığımız aydır. Aynı zamanda ruhumuzu topyekun yükselteceğimiz birlik, beraberlik ve paylaşım zamanıdır" değerlendirmesinde bulunuldu.

Ramazanda, yoksulun, aç ve susuzun halinin bir kez daha hissedilmesi ve anlanması gerektiği belirtilen mesajda, "Sofralarımız zenginlere ve şöhretlilere değil fakirlere açık olmalı. Garip gurebaya, yetime ve öksüze gönül sofralarımız açılmalı. AK Parti kadroları olarak, geçmişte olduğu gibi bugün de bu ulvi hedefe öncülük etmeliyiz" ifadeleri kullanıldı.

"Ramazanın ruhuna uygun çalışmalar yapılsın"

Belediye başkanları, meclis üyeleri ve her kademeden parti yönetimindekilere "Ramazanın ruhuna uygun çalışmalar yapılsın" çağrısında bulunulan mesajda, şunlar kaydedildi: Protokol sofraları yerine daha çok bu ramazan çat kapı iftarlarla vatandaşlarımızın gönüllerine misafir olmalıyız. Şatafatlı ve lüks mekanlarda toplu iftarlara katılmak, milletimizin nazarında kabul görmemektedir. Halka yönelik yaptığımız programlarda ramazanın ruhuna uygun sanatçılar tercih edilmeli ve yüksek bütçeli organizasyonlardan kaçınılmalıdır. Bizler milletin bağrından doğan bir siyasi hareket olarak güzel örnekler ortaya koymalı ve milletimizin değerleriyle bütünleşmeliyiz. Gönül sofralarında misafir olduğumuz ailelerin derdiyle dertlenecek, mutluluğuyla mutlu olacağız.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Sarıyer'de silahlı saldırı! Motosikletle gelip kurşun yağdırdı
Sarıyer'de silahlı saldırı! Motosikletle gelip kurşun yağdırdı
Erdoğan'dan NATO zirvesinde çarpıcı açıklamalar
Erdoğan'dan NATO zirvesinde çarpıcı açıklamalar
MHP'den bizi yüzde 35’lere düşürdü diyen Bülent Arınç'a tepki!
MHP'den bizi yüzde 35’lere düşürdü diyen Bülent Arınç'a tepki!
Yıllar sonra konuştu! Abdullah Öcalan'dan çarpıcı açıklamalar
Yıllar sonra konuştu! Abdullah Öcalan'dan çarpıcı açıklamalar
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'le ilgili yeni gelişme ev hapsi kaldırıldı
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'le ilgili yeni gelişme ev hapsi kaldırıldı
Mustafa İslamoğlu'ndan Kadir Mısıroğlu'na! Hakkımı helal etmiyorum
Mustafa İslamoğlu'ndan Kadir Mısıroğlu'na! Hakkımı helal etmiyorum
ÖNCEKİ HABERLER
Diyanet 2019 fitre miktarı ne kadar fitre kimlere verilir?
Diyanet 2019 fitre miktarı ne kadar fitre kimlere verilir?
Adetli kadınlar Ramazan'da hangi ibadetleri yapabilir?
Adetli kadınlar Ramazan'da hangi ibadetleri yapabilir?
Şanlıurfa Diyanet iftar saatleri 2019 imsak sahur vakti
Şanlıurfa Diyanet iftar saatleri 2019 imsak sahur vakti
Sevgiliyi şehvetli öpmek orucu bozar mı Diyanet cevabı
Sevgiliyi şehvetli öpmek orucu bozar mı Diyanet cevabı
Ankara'daki köpek katliamında istenen cezalar belli oldu
Ankara'daki köpek katliamında istenen cezalar belli oldu
Çanakkale iftar saatleri 2019 Diyanet imsak sahur vakti
Çanakkale iftar saatleri 2019 Diyanet imsak sahur vakti
Tekirdağ iftar saatleri 2019 Diyanet imsak sahur vakti ne zaman?
Tekirdağ iftar saatleri 2019 Diyanet imsak sahur vakti ne zaman?
2019 iftar saatleri Eskişehir İmsakiyesi sahur imsak vakti
2019 iftar saatleri Eskişehir İmsakiyesi sahur imsak vakti
Yorumlar 2 yorum