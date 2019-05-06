MHP'den bizi yüzde 35’lere düşürdü diyen Bülent Arınç'a tepki!

Eski TBMM Başkanı AK Partili Bülent Arınç’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için “Bizi yüzde 35’lere düşürdü” sözlerine MHP’den sert yanıt geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, sosyal medya hesabından Arınç’a tepki gösterdi.

MHP’li Karakaya, “Sn. @bulent_arinc Sn. Bahçeli bizi %35’lere düşürdü diyorsunuz! İl Genel Meclisi oylarına bir zahmet bak. Cahil olmadığınıza göre, MAKSATLI bir çarpıtma yaptığınız aşikar. “Parsel Parsel Sattınız Ankara’yı” diye haykırırken Ak Parti belediyeciliğine zarar vermiş olabilir misiniz?” diye tweet attı.

Sn. @bulent_arinc Sn. Bahçeli bizi %35’lere düşürdü diyorsunuz! İl G. M. oylarına bi zahmet bak.

Cahil olmadığınıza göre, MAKSATLI bir çarpıtma yaptığınız aşikar.

“Parsel Parsel Sattınız Ankara’yı” diye haykırırken Ak Parti belediyeciliğine zarar vermiş olabilir misiniz? pic.twitter.com/2B1UjQpQJC — Prof. Dr. Mevlüt KARAKAYA (@KarakayaMevlut) 6 Mayıs 2019

Bülent Arınç ne demişti?

Bülent Arınç şunları söylemişti: ''Bahçeli bizi yüzde 35’lere düşürdü. Yüzde 35’lere düştüysek biz, kendi ifadesine göre söylüyorum, parti olarak, seçimde aldığımız sonuç olarak değil, biz yüzde 19’uz dediği zaman bize kalan yüzde 32. Bu doğruysa bir alarm zili çalması lazım. Tekrar ayağa kalkacağız, kucaklaşacağız. Bu iş çok kolay.”