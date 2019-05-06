Erdoğan'dan NATO zirvesinde çarpıcı açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Konseyi Toplantısı'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, S-400 meselesinde Türkiye'nin tavrını yinelerken, NATO'ya Doğu Akdeniz konusunda çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Konseyi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada gündemdeki sıcak konuları değerlendirdi.

Müttefikelere mesaj

Erdoğan, Suriye'de terör örgütü PKK'nın kolu YPG'ye yapılan yardımlara ilişkin ''Namlusunu ülkemize çeviren, vatandaşlarımızın canına kast eden terör örgütlerinin müttefiklerimizce donatılmasının, silah ve mühimmata boğulmasının, örgüt elebaşının kimi ülkelerde kırmızı halılarla ağırlanmasının hiçbir haklı gerekçesi yoktur.'' ifadelerini kullandı.

''KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki meşru hakları da tartışma götürmez''

Erdoğan ayrıca son dönemin ciddi tartışma konusu olan Akdeniz'deki petrol arama çalışmaları konusunda, ''Türkiye’nin ve KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki meşru hakları da tartışma götürmez. NATO’nun bize gerilimlerin önüne geçmek için destek olmasını bekliyoruz. Ülkemizin bazı alanlarda farklı görüşleri olabilir. Ancak ortak tehditlerle birlikte tutarlı şekilde mücadele etmek bu ittifakın öncelikli şartıdır.'' dedi.

S-400 meselesi

Erdoğan S-400 meselesinde ise tavrını koruyarak, 'Türkiye’nin farklı ülke ve bölgelerle geliştirdiği ilişkiler birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısıdır. S-400’ler meselesi yüzünden böyle tartışmanın alevlendirilmeye çalışılmasını kabul etmiyoruz.

Eğilimimiz hakkında spekülasyonlar üretmek; bizi tarihimizi ve coğrafi konumumuzu anlamamaktır. Medeniyetin beşiği olarak gördüğümüz Akdeniz havzasının barış içinde olmasını önemsiyoruz.'' şeklinde konuştu.

Çankaya Köşkü'nde kabul etmişti

Toplantı öncesi Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etmişti.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun ve Stoltenberg'in beraberindeki heyet de katılmıştı.