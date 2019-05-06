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Alanyaspor'da hayatını kaybeden Josef Sural hazırlığı

Alanyaspor'da hayatını kaybeden Josef Sural hazırlığı

Josef Sural'ın ölümü hem Türkiye'de hem de ülkesi Çekya'da büyük üzüntü yaratırken, Aytemiz Alanyaspor'un bugün sahasında ağırlayacağı Atiker Konyaspor maçında, Sural anısına özel hazırlıklar yapıldı.

Saat 20.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi Alanyasporlu futbolcular ısınmaya Josef Sural'ın fotoğrafı bulunan siyah formalarla çıkacak. Karşılaşma için taraftarlara özel olarak Josef Sural forması ve üzerinde Sural fotoğrafı bulunan tişörtler hazırlanarak, satışa çıkarıldı. Karşılaşmayı takip edecek basın mensupları da yine bu Sural tişörtlerinden giyecek.

"Seni asla unutmayacağız" pankartı
Alanyaspor ve Konyasporlu futbolcular seremoni öncesi hem Türkçe hem de İngilizce "Seni asla unutmayacağız Josef Sural" yazılı pankartlarla sahaya çıkacak. Alanyasporlu futbolcular, Sural anısına karşılaşmada yeni sezonun siyah renkli formalarıyla mücadele edecek.

josef sural

2 dakikalık sessizlik
Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karara göre karşılaşma öncesi Josef Sural anısına saygı duruşunda bulunulacak. Taraftar gruplarının kendi aralarında aldığı karar doğrultusunda maçın başlama düdüğünün ardından stada sessizlik hakim olacak. Josef Sural anısına 2 dakika boyunca tüm taraftarlar sessiz kalacak. Ardından da Josef Sural 2 dakika boyunca alkışlanarak anılacak. Taraftar gruplarının Josef Sural ile ilgili birçok afiş ve koreografi çalışması hazırladığı karşılaşmada, Sural'ın emekliye ayrılan 90 numaralı formasına atıfta bulunularak 90'ıncı dakikada tüm taraftarlar saha kanerına karanfil bırakacak. Karşılaşmaya gelecek taraftarlara ayrıca Ramazan ayı dolayısıyla iftar menüleri ikram edilecek.

Sözleşmesi henüz yeniydi
Çek futbolcu Josef Sural, 13 Ocak 2019 tarihinde Aytemiz Alanyaspor ile sözleşme imzaladı. Sparta Prag takımından gelen Josef Sural, turuncu yeşilli ekiple 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık anlaşma yaptı. Josef Sural imza töreninde, "Uzun süren bir transfer çalışması oldu ama mutlu sona ulaştık. İki taraf için de hayırlı olsun. Burada olmaktan mutluyum. Takımın daha iyi yerlere gelmesi için hep birlikte mücadele edeceğiz. Alanya, ailemle birlikte yaşayabileceğim bir yer. Türkiye ligini de takip ediyordum. Burada futbol oynamanın ve yaşamanın ne kadar güzel olabileceğini düşündüğüm için Alanyaspor'u tercih ettim" demişti.

Josef Sural kariyeri
Profesyonel futbol yaşamına 2008 yılında Zbrojovka Brno takımında başlayan forvet oyuncusu Josef Sural, daha önce Slovan Liberec ve Sparta Prag takımlarında forma giydi. Sural, Süper Lig'de 9 maça çıktı. Çek futbolcu 23 Şubat 2019'da oynanan Kasımpaşa maçında 1 gol kaydetti. Josef Sural biri 2.5 aylık iki kız çocuğu babasıydı.

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