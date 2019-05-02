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Josef Sural'ın eşinden yürek burkan paylaşım

Kayserispor maçının ardından geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Alanyaspor'un Çek golcüsü Josef Sural eşi Denisa'nın paylaşımı yürekleri dağladı

Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından konuk ekip oyuncuları Caulker, Djalma Campos, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural'ın birlikte Alanya'ya dönmek için kiraladıkları VIP minibüs, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkinde kaza yapmıştı. Kazada ağır yaralanan Sural, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Josef Sural'ın eşi Denisa, sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabından oldukça duygusal bir paylaşım yaptı. Denisa, eşi Josef Sural'ı kaybetmesinin ardından yaptığı ilk paylaşımda "Ne yazacağımı bilmiyorum, bir parçamı kaybettim. Telefondaki son sözün "Beni beklemeyin, seni seviyorum" oldu. Seni hep böyle hatırlayacağım. Sevgi dolu bir eş, baba ve arkadaş. Hiçbir zaman kötü davranmadın, hep adil olmaya çalıştın. Dünyadaki en iyi baba sensin, bizi uzaktan bir yerden izlediğini biliyorum, iki harika kızımız için sana teşekkür ederim. Her gün onlara baktığımda seni göreceğim. Bu beni çok üzüyor çünkü seni nasıl sevdiklerini biliyorum, benim gibi..." ifadelerini kullandı.

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