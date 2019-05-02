Erik çekirdeği yüzünden çocuğu döven şüpheli yakalandı
Tuzla’da aracına erik çekirdeği attığı iddiasıyla 12 yaşındaki çocuğu feci şekilde döven şahsın adli kontrol altına alınması kararına itiraz eden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklanması istemi kabul edildi.
Şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Nisan'da Tuzla’da aracına atılan erik çekirdeğini taş sanarak 12 yaşındaki M.K.’yi feci şekilde döven U.Ö. (27) hakkında verilen adli kontrol kararına itiraz ederek, şüphelinin tutuklanmasını talep etmişti. Talebi değerlendiren Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli U.Ö hakkında verilen adli kontrol kararını kaldırdı. Şüpheli U.Ö. hakkında “yaralama” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.